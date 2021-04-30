Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести "выездной сбор" с туристов, которые едут отдыхать за пределы России, пишет РБК.

По его мнению, средства от данного сбора можно пустить на развитие внутреннего туризма. Отмечается, что комиссия Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой является Кожемяко, включила данное предложение в список мер по поддержке туризма. 

"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил Кожемяко необходимость введения сбора.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Россия находится на шестом месте по выездному туризму. Россияне ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около 36 млрд долларов.

"Была создана поведенческая модель: если ты успешен, значит, едешь отдыхать за границей", — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что Ростуризм и правительство пока не рассматривают предложение о введении "выездного сбора". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.04.2021, 14:43
    Гость: Гость

    А с чего Кожемяко решил, что население желает пользоваться услугами внутри страны?! Помощники напели? Население желает получать качественный и недорогой сервис-все включено. Как в любой нормальной курортной стране мира. Сделайте нам ЭТО, потом можно будет вернуться к разговору кто что желает. И не надо решать за народ как ему лучше. Люди голосуют рублем и ногами. Это-главные критерии!

  3. 30.04.2021, 14:32
    Гость: Гость

    Несерьезно отнёсся наш народ к словам Матвиенко год назад о том, что зарубежный отдых должен быть доступен только богатым. Расслабились, понимаешь, в двухтысячные, по Европам стали ездить с сотней в кармане, холопы...это был первый звоночек. Теперь гайки закрутят. Будет два вида отдыха: богатые в Европах, на личных суперджетах, а быдло-у себя на шести сотках, максимум-в Крыму, дикарями. Готовься, страна. Забудь о светлом прошлом..

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