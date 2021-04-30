Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

08:50 30.04.2021

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести "выездной сбор" с туристов, которые едут отдыхать за пределы России, пишет РБК.

По его мнению, средства от данного сбора можно пустить на развитие внутреннего туризма. Отмечается, что комиссия Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой является Кожемяко, включила данное предложение в список мер по поддержке туризма.

"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил Кожемяко необходимость введения сбора.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Россия находится на шестом месте по выездному туризму. Россияне ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около 36 млрд долларов.

"Была создана поведенческая модель: если ты успешен, значит, едешь отдыхать за границей", — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что Ростуризм и правительство пока не рассматривают предложение о введении "выездного сбора".