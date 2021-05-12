Мишустин не поддержал закрытие выезда из России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин отрицательно отреагировал на предложение закрыть россиянам выезд за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это будет ограничением свободы передвижения.
«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Он также заявил, что данная мера может снизить конкуренцию, сообщает «Интерфакс».
«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - отметил премьер.
Мишустин отметил, что в России много замечательных мест, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.
«Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», - подчеркнул он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Идиотизм. Закройте уже все границы на год, пока эта зараза не пройдёт. Мало вам Индии, где тысячами мрут?! Летайте на своих Гольфах на свои итальянские виллы если невмоготу, но миллионы туристов хоть пожалейте!!! У нас Слава Богу пока все по верхам идёт. А если завезут восточные штаммы?! Никакой Спутник уже не справится! Не умрут офисные хомяки без морей своих, потерпят.
А что в первой Индии? Очередной ковидный цирк с клоунами в намордниках?
Не поддержал он. А если они новые штаммы коронавируса сюда завезут, да еще в большом количестве. Этот горлопан потом будет нести ответственность за новые случаи заболевания и смерти ?
конечно, депутатам, министрам, олигархам надо ехать в Европу проверить свои замки за бугром.А о народе они и не думают
да похоже вранье это про Индию. Ничего страшного там нет
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