Мишустин не поддержал закрытие выезда из России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин отрицательно отреагировал на предложение закрыть россиянам выезд за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это будет ограничением свободы передвижения.

«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

Он также заявил, что данная мера может снизить конкуренцию, сообщает «Интерфакс».

«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - отметил премьер.

Мишустин отметил, что в России много замечательных мест, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.

«Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», - подчеркнул он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 19:07
    Гость: Гость

    Идиотизм. Закройте уже все границы на год, пока эта зараза не пройдёт. Мало вам Индии, где тысячами мрут?! Летайте на своих Гольфах на свои итальянские виллы если невмоготу, но миллионы туристов хоть пожалейте!!! У нас Слава Богу пока все по верхам идёт. А если завезут восточные штаммы?! Никакой Спутник уже не справится! Не умрут офисные хомяки без морей своих, потерпят.

  3. 12.05.2021, 18:10
    Гость: stalker

    Не поддержал он. А если они новые штаммы коронавируса сюда завезут, да еще в большом количестве. Этот горлопан потом будет нести ответственность за новые случаи заболевания и смерти ?

  4. 12.05.2021, 18:06
    Гость: володя

    конечно, депутатам, министрам, олигархам надо ехать в Европу проверить свои замки за бугром.А о народе они и не думают

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Список недружественных стран: могли бы заняться развитием, но составляем списки «обидчиков»
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Избранное
«Ногу Свело!», 23 апреля, паб «Шервуд» (Мытищи)
Топ 10 привычек здорового и успешного человека
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Оформление потолка: что нужно знать
Советская нация и право на воссоединение
Свой шашлык стал недоступен — пойдем травиться к гостям с юга