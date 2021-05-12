Мишустин не поддержал закрытие выезда из России из-за коронавируса

16:31 12.05.2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин отрицательно отреагировал на предложение закрыть россиянам выезд за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это будет ограничением свободы передвижения.

«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

Он также заявил, что данная мера может снизить конкуренцию, сообщает «Интерфакс».

«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - отметил премьер.

Мишустин отметил, что в России много замечательных мест, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому, что там хорошо.

«Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», - подчеркнул он.