"Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах"

12:47 18.05.2021

Знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает BBC News со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

Как объяснили в ведомстве Эквадора, обрушение произошло вследствие естественной эрозии.

Арка Дарвина располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал. Четыре острова обитаемы, на них проживают около 30 тыс. человек.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материкового Эквадора.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. На острове обитают многочисленные тюлени, морские игуаны, морские черепахи, а также разнообразные виды птиц.