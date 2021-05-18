Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Арка Дарвина

Знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает BBC News со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

Как объяснили в ведомстве Эквадора, обрушение произошло вследствие естественной эрозии. 

Арка Дарвина располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал. Четыре острова обитаемы, на них проживают около 30 тыс. человек.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материкового Эквадора.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. На острове обитают многочисленные тюлени, морские игуаны, морские черепахи, а также разнообразные виды птиц.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 16:08
    Гость: Радуга

    "Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах"
    Не удивительно т.к. острова исследовал "знаменитый английский ученый" дарвин,который произошел от обезьян...

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