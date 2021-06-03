Россияне назвали идеальные места для проведения отпуска

Жители России разделились в своем мнении, где можно провести идеальный отпуск.

Как пишет РБК, 42% респондентов отметили, что идеальный отдых - это пляжи и достопримечательности зарубежных стран, тогда как 34% опрошенных заявили, что самый лучший отдых возможен только в России. 24% россиян затруднились ответить на этот вопрос. 

Среди зарубежных стран, в рейтинге россиян лидирует Турция (9%), далее следуют Испания, Италия, Таиланд, Египет и Греция. Также респонденты упоминали ОАЭ, США, Францию, Германию, Индонезию, Кипр.

В выборе места для отдыха непоследнюю роль играет доход респондентов. Так, чем выше доход, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 16:36
    Гость: А

    Крайний раз был в 98,дух старой Юрмалы ,милой Риги улетучился,более не ездил,чтобы не портить воспоминания.

  3. 03.06.2021, 13:36
    Гость: Оллес

    Если говорить о летних месяцах: июль-август - то лучший отдых только в Латвии.
    1.Рядом,и дорога копеечная - самолет 100 евро,автобус - вообще гроши.На своей машине - пол-суток не спеша.
    2.В Риге и Юрмале почти все русские,и уж все остальные 40% говорящие по-русски как минимум.
    3.Море и пляж из лучших и самых безопасных в Мире (только что сезон коротковат).
    4.Цены ниже,чем где-либо.
    5.Никаких реальных нац.проблем.
    6.Политики - да,уроды,как и везде,но вам-то что до них ?:)
    7.Услуги,кабаки - дешевле в 2-3 раза,чем в старой Европе.
    ГАРАНТИРУЮ.

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