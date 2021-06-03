Россияне назвали идеальные места для проведения отпуска
Жители России разделились в своем мнении, где можно провести идеальный отпуск.
Как пишет РБК, 42% респондентов отметили, что идеальный отдых - это пляжи и достопримечательности зарубежных стран, тогда как 34% опрошенных заявили, что самый лучший отдых возможен только в России. 24% россиян затруднились ответить на этот вопрос.
Среди зарубежных стран, в рейтинге россиян лидирует Турция (9%), далее следуют Испания, Италия, Таиланд, Египет и Греция. Также респонденты упоминали ОАЭ, США, Францию, Германию, Индонезию, Кипр.
В выборе места для отдыха непоследнюю роль играет доход респондентов. Так, чем выше доход, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крайний раз был в 98,дух старой Юрмалы ,милой Риги улетучился,более не ездил,чтобы не портить воспоминания.
34% вероятно никогда за паребриком то и небыли.
Если говорить о летних месяцах: июль-август - то лучший отдых только в Латвии.
1.Рядом,и дорога копеечная - самолет 100 евро,автобус - вообще гроши.На своей машине - пол-суток не спеша.
2.В Риге и Юрмале почти все русские,и уж все остальные 40% говорящие по-русски как минимум.
3.Море и пляж из лучших и самых безопасных в Мире (только что сезон коротковат).
4.Цены ниже,чем где-либо.
5.Никаких реальных нац.проблем.
6.Политики - да,уроды,как и везде,но вам-то что до них ?:)
7.Услуги,кабаки - дешевле в 2-3 раза,чем в старой Европе.
ГАРАНТИРУЮ.
Для хорошо оплачиваемо отпуска, любое место идеально!