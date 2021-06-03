Россияне назвали идеальные места для проведения отпуска

11:15 3.06.2021

Жители России разделились в своем мнении, где можно провести идеальный отпуск.

Как пишет РБК, 42% респондентов отметили, что идеальный отдых - это пляжи и достопримечательности зарубежных стран, тогда как 34% опрошенных заявили, что самый лучший отдых возможен только в России. 24% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

Среди зарубежных стран, в рейтинге россиян лидирует Турция (9%), далее следуют Испания, Италия, Таиланд, Египет и Греция. Также респонденты упоминали ОАЭ, США, Францию, Германию, Индонезию, Кипр.

В выборе места для отдыха непоследнюю роль играет доход респондентов. Так, чем выше доход, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом.