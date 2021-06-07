Ростуризм пригрозил ограничить перевозки на закрытые зарубежные курорты

Ростуризм пригрозил аннулировать разрешение на выполнение грузопассажирских рейсов авиакомпания, которые перевозят организованных туристов в страны, с которыми официальнми не возобновлено авиасообщение, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующее распоряжение ведомства.

В случае, если же туроператоры будут продавать поездки в страны, закрытые для туристов, то им будут грозить ограничительные меры. 

Офрмление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возмодно только при наличии "разрешение оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств".

Ранее с похожим предупреждением выступила Росавиация. В ведомстве отметили, что с рядом стран разрешены нерегулярные рейсы, чтобы перевозить определенные категориии пассажиров. Однако недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены подобные перелеты. В случае выявлении фактов продажи таких рейсов в турпакетах Росавиация пригрозила ограничительными мерами в отношении нарушителей.

На текущий момент регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами, в которые можно вылетать как грузопассажирскими, так и обычными рейсами. 

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