Гражданство Мальты за инвестиции в вопросах и ответах

23:50 24.06.2021

Осенью 2020 года правительство Мальты презентовало реформированную программу бизнес-миграции. Были установлены новые квоты – 1500 одобренных заявок (но не более 400 в течение 12 месяцев), изменены финансовые условия.

Приостановка программы экономического гражданства Кипра в прошлом году вызвала волну паники среди инвесторов. Состоятельные иностранцы потеряли одну из возможностей получить европейское гражданство в короткие сроки. Однако в ЕС продолжает действовать предложение правительства Мальты. Согласно обновлённым условиям программы инвест-миграции, финансово независимые лица, подтвердившие свою состоятельность и безупречную репутацию, могут подать заявку на получение европейского паспорта.

Гражданство Мальты за инвестиции – это ключ к безвизовым путешествиям по миру и новым инструментам продвижения бизнеса на международной арене. Оформление статуса происходит через лицензированное миграционное агентство, которое выполняет роль посредника между заявителем и представителями власти.

Что важно знать о программе экономического гражданства Мальты?

Осенью 2020 года правительство Мальты презентовало реформированную программу бизнес-миграции. Были установлены новые квоты – 1500 одобренных заявок (но не более 400 в течение 12 месяцев), изменены финансовые условия.

Обновленные правила предполагают обязательное внесение следующих инвестиций:

дотационный перевод на счёт государственного фонда;

пожертвование в пользу одной из благотворительных организаций Мальты;

покупка или долгосрочная аренда жилья на средиземноморском острове.

Общая сумма вложений зависит от того, как долго инвестор готов ждать выдачу паспорта. Вступление в гражданство допустимо через 1 или 3 года. До этого момента инвестор пользуется ВНЖ Мальты.

Требования к соискателям полноправного паспорта Мальты в обмен на инвестиции не изменились. Заявитель должен быть совершеннолетним, финансово независимым, физически здоровым. Биографию каждого кандидата проверяют особая комиссия Министерства внутренних дел и независимые международные компании.

Заявитель может внести в форму на выдачу паспорта своих близких:

супругу или супруга;

детей;

отца и мать.

Родственники должны находиться в статусе иждивенцев и пройти проверку благонадежности. На предварительной консультации специалисты миграционного агентства расскажут, как получить гражданство Мальты всей семьей.

Какие страны открыты для владельцев инвестиционных паспортов Мальты?

Благодаря мальтийскому паспорту для делового человека открывается свободный въезд на территорию 184 государств. Договор о безвизовом пересечении границ подписан со 142 странами, 31 государство выдает разрешение на въезд в день пересечения границы (в аэропорту или на КПП), 11 стран требуют предварительного оформления электронной визы. Все формальные процедуры осуществляются максимально быстро.

Популярные направления:

страны, входящие в Шенгенскую зону;

государства – члены Содружества Наций;

Соединённые Штаты Америки;

Япония;

Канада;

Объединённые Арабские Эмираты;

Саудовская Аравия;

Австралия.

Перечень безвизовых стран постоянно меняется, поэтому не исключено, что в ближайшее время он пополнится новыми позициями. Гражданам Мальты разрешено проживать на территории любой страны Евросоюза, заниматься бизнесом, получать образование, пользоваться медицинскими услугами, менять налоговую резиденцию.

Какие налоговые льготы существуют для участников программы бизнес-миграции Мальты?

Система налогообложения на Мальте – одна из самых лояльных в Европейском Союзе. Ставка НДС здесь зафиксирована на уровне 18 %, ниже показатели только в Люксембурге и Швейцарии. Часть налогов, связанных с роскошью и увеличением капитала, на Мальте просто отсутствует. Компаниям, зарегистрированным в юрисдикции средиземноморского острова, не нужно платить налог на уставный капитал.

Даже не находясь на территории страны более полугода, можно стать налоговым резидентом. Ведение бизнеса на Мальте выгодно ещё и потому, что определённую часть налогов можно вернуть. Правительство страны заинтересовано в развитии предпринимательского сектора, поэтому поддерживает бизнесменов.