Глава Минпромторга Мантуров анонсировал открытие рейсов на курорты Егитпа
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал скорое открытие чартерных рейсов на курорты Египта.
"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта (...) Думаю, это произойдет как можно быстрее", - приводит слова Мантурова "Интерфакс".
Он также выразил надежду, что после возобновления чартерного авиасообщения в более активную фазу перейдут переговоры с Египтом о поставках российских самолетов Superjet 100.
Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Красного моря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
продать самолёты, Кремль посылает плебс в Египет, где лютует пандемия Дельта+ !!!!! Первым делом деньги а народ потом....
Хоть что то новенькое. Самолёты, а не вакцину в обмен на туристов впаривают.
На скамейках в Москве отдыхать нельзя, а в Египет ездить можно...
Что то здесь не так... маразм какой то.