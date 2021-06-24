Глава Минпромторга Мантуров анонсировал открытие рейсов на курорты Егитпа

21:17 24.06.2021

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал скорое открытие чартерных рейсов на курорты Египта.

"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта (...) Думаю, это произойдет как можно быстрее", - приводит слова Мантурова "Интерфакс".

Он также выразил надежду, что после возобновления чартерного авиасообщения в более активную фазу перейдут переговоры с Египтом о поставках российских самолетов Superjet 100.

Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Красного моря.