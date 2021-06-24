Глава Минпромторга Мантуров анонсировал открытие рейсов на курорты Егитпа

© KM.RU, Елена Колебакина

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал скорое открытие чартерных рейсов на курорты Египта.

"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта (...) Думаю, это произойдет как можно быстрее", - приводит слова Мантурова "Интерфакс".

Он также выразил надежду, что после возобновления чартерного авиасообщения в более активную фазу перейдут переговоры с Египтом о поставках российских самолетов Superjet 100.

Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Красного моря. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 23:12
    Гость: Чтобы

    продать самолёты, Кремль посылает плебс в Египет, где лютует пандемия Дельта+ !!!!! Первым делом деньги а народ потом....

  3. 24.06.2021, 21:34
    Гость: Дедушкин пулемет

    На скамейках в Москве отдыхать нельзя, а в Египет ездить можно...
    Что то здесь не так... маразм какой то.

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