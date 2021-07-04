Первый чартерный рейс с туристами прилетел на остров Сахалин

12:08 4.07.2021

Сегодня, 4 июля, первый чартерный рейс доставил путешественников на остров Сахалин, сообщает Ростуризм.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, благодаря сформированным пакетным предложениям стоимость поездки на один из самых красивых остров России удалось снизить почти в три раза - стоимость тура начинается от 28 тысяч рублей.

Туроператор TUI Россия представляет три туристические программы «Привет Сахалин!» в формате «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Продолжительность туров – 8 дней, они включают перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе.

Путешествие на Сахалин - крупнейший остров России у восточного побережья Азии - представляет собой альтернативный пляжному формат летнего отдыха - на природе в невероятных по красоте пейзажах, активный спортивный туризм, рыбалка в сочетании с бальнеологией и оздоровлением, отметила Зарина Догузова.