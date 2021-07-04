Первый чартерный рейс с туристами прилетел на остров Сахалин
Сегодня, 4 июля, первый чартерный рейс доставил путешественников на остров Сахалин, сообщает Ростуризм.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, благодаря сформированным пакетным предложениям стоимость поездки на один из самых красивых остров России удалось снизить почти в три раза - стоимость тура начинается от 28 тысяч рублей.
Туроператор TUI Россия представляет три туристические программы «Привет Сахалин!» в формате «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Продолжительность туров – 8 дней, они включают перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе.
Путешествие на Сахалин - крупнейший остров России у восточного побережья Азии - представляет собой альтернативный пляжному формат летнего отдыха - на природе в невероятных по красоте пейзажах, активный спортивный туризм, рыбалка в сочетании с бальнеологией и оздоровлением, отметила Зарина Догузова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Посещали Красноярский край вместе с ссыльными латышами. При отце и учители всех народов по словам бывших ссыльных природа там была более нетронутой и красивой. Все что можно изгадили, не дай бог сейчас попасть туда.
таких сроков в УК.
Могу добавить о сибири тоже самое. Лесов осталось минимум. В основном дряхлая смешанная поросль никчёмной осины да берёзы. немного пихты, мало ёлки и совсем мало кедра. Комары, мошка, гнус летом. Зимой сырость и морозы . Турист туточки особенный нужон. Ндя...
Как будто народ в россии подменили полностью. Или мозги начисто вынули.
Если за сибирь горный алтай брать- то половина его ... от "очень интересно до супер красота". Но менее половины. А остальная сибирь- клочками и красота и чистые реки и горы снежные и леса красивые. и современные поселения небольшие имеются. Но очень местечково. Знать надо такие места.
А народ , вернее оставшееся население...в основном - беда.
Но для любителей пошататься с рюкзаками за плечами- самое то. просторы огромны. ели сила и желание имеется то полный вперёд !
Но " большой туризм" и россия - понятия несовместимые. Сибирь тем паче.
Это как футбол- и россия чемпион .
Этому унылому, побежденному народу не поможет НИКТО.
Ну что тебе (дурному) сказать за Сахалин.
Я геолог.
Облазил весь СССР. На Сахалине тоже бывал раз десять.
Тянет посмотреть тех, у кого плохо с головой.
Ах, какие красивые эти пирамиды!!!!!!!!
Засунь свой лжепатриотизм, знаешь куда????
У людей денег на хлеб нету в наше время, а они туры организуют.
Ты дай работу и зарплату, потом предлагай совковый профсоюз с бесплатными путёвками на Сахалин.