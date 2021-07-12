Пилоты и бортпроводники буду вынуждены делать ПЦР-тест каждые 3 дня
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) потребовало от региональных управлений организовать работу по проведению профилактики COVID 19 среди членов экипажей авиакомпаний.
Об этом говорится в письме заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, сообщает РБК.
В частности, Росавиация потребовала проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию не реже, чем один раз в 72 часа. Также отмечается необходимость «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции».
РБК отмечает, что представитель Росавиации подтвердил подлинность письма, но комментировать его отказался.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вы сомневаетесь, что чиновники в этом случае решат прикончить очередную отрасль? в прошлом году им ничего не помешало всех приземлить.
местные дураки предпочитают расшибать чужие лбы невиновных.
ага, щяс массово всех ширнеш, а завтра половина сляжет, и че они делать то будут? (это только в чиновничей рекламе чудо зелье обладает исключительно полезными свойствами и лишена всяких побочек).
17.32 тесты несовершенны, сами врачи говорят. И с этим кавидобезумием надо что,-то делать.
Для начала ликвидииовать Непотребнадзор
Косить,18:25 ,
Придумайте свою фишку
-Гы-гы