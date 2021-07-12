Пилоты и бортпроводники буду вынуждены делать ПЦР-тест каждые 3 дня

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) потребовало от региональных управлений организовать работу по проведению профилактики COVID 19 среди членов экипажей авиакомпаний.

Об этом говорится в письме заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, сообщает РБК.

В частности, Росавиация потребовала проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию не реже, чем один раз в 72 часа. Также отмечается необходимость «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции».

РБК отмечает, что представитель Росавиации подтвердил подлинность письма, но комментировать его отказался.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.07.2021, 20:08
    Гость: о

    вы сомневаетесь, что чиновники в этом случае решат прикончить очередную отрасль? в прошлом году им ничего не помешало всех приземлить.

  3. 12.07.2021, 20:04
    Гость: ага

    ага, щяс массово всех ширнеш, а завтра половина сляжет, и че они делать то будут? (это только в чиновничей рекламе чудо зелье обладает исключительно полезными свойствами и лишена всяких побочек).

  4. 12.07.2021, 20:02
    Гость: Вы правы

    17.32 тесты несовершенны, сами врачи говорят. И с этим кавидобезумием надо что,-то делать.
    Для начала ликвидииовать Непотребнадзор

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