Пилоты и бортпроводники буду вынуждены делать ПЦР-тест каждые 3 дня

16:17 12.07.2021

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) потребовало от региональных управлений организовать работу по проведению профилактики COVID 19 среди членов экипажей авиакомпаний.

Об этом говорится в письме заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, сообщает РБК.

В частности, Росавиация потребовала проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию не реже, чем один раз в 72 часа. Также отмечается необходимость «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции».

РБК отмечает, что представитель Росавиации подтвердил подлинность письма, но комментировать его отказался.