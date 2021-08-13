Что такое туристическая страховка от компании ЕКТА?

08:52 13.08.2021

С каждым годом количество путешественников становится все больше и больше.

Даже в условиях пандемии, люди предпочитают заниматься туризмом, а не сидеть дома. Но для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно, нужно подумать о туристической страховке. В этой статье мы поговорим про то, что такое туристическая страховка онлайн и обсудим основные нюансы данной опции.

Что такое туристическая страховка?

Под туристической страховкой подразумевается вид страхования туристов и путешественников, который предоставляет гарантию на то, что вы не потеряете денежные средства и получите медицинскую помощь в чрезвычайном случае. Обычно туристические путевки включают автоматически страховку в свою стоимость.

В мире современных технологий не обойтись без Интернет-услуг. Теперь оформить туристическую страховку можно в режиме онлайн. Страховая компания ЕКТА предоставляет различные виды страхования, среди которых есть туристическая страховка. Купить страховой полис можно с помощью банковской карты на официальном сайте организации.

Все виды покрытия, кроме страхования от невыезда, начинают действовать с момента наступления даты страхования, указанной в полисе.

Какие бывают виды туристических страховок?

На примере компании ЕКТА мы рассмотрим основные виды туристических страховок, которые предлагает данная страховая компания:

1. Страховка багажа. Нередки случае, когда вещи теряются в аэропорту или задерживаются на неопределенный срок. Но это не самое печальное, что может приключиться с багажом. Бывают случаи, что вещи, которые находятся в чемодане, могут быть украдены. Компания страхует багаж в случае его потери или задержания.

2. Страховка при отмене поездки. Не исключено, что по погодным или иным причинам рейс может перенестись на неопределенный срок, или вообще отменится. Конечно, это может нарушить туристические планы. Страхование в этом случае помогает вернуть деньги за сорванную поездку.

3. Мед. страховка. Пожалуй, медицинская страховка – это самый популярный тип страхования. Вероятность вашего заболевания или травмы во время поездки – минимальна, однако, большинство стран требует наличие такого страхового полиса в обязательном порядке. Медицинское страхование можно оформить на триста шестьдесят пять дней, на девяноста дней и меньше. Минимальный срок составляет один день.

4. Страхование в случае занятий экстримом. Это, в своем роде, тоже некая медицинская страховка для туристов, занимающихся экстремальным туризмом. Страхование в данном случае обойдется немного дороже, чем обычная медицинская страховка.

