Туроператоры констатируют рост спроса на вакцинные туры в Европу
Российские туроператоры зафиксировали существенный рост спроса на туры за рубеж для вакцинации от COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на российских туроператоров.
В основном вакцинироваться за рубеж едут россияне среднего возраста. Туроператоры называют несколько причин, по которым россияне стремятся привиться от коронавируса за рубежом. Так, по информации туроператора «Русский Экспресс», людям среднего возраста импортная вакцина нужна для деловых поездок за границу.
Пожилые клиенты 65+ вакцинируются для возможной поездки к детям в Европу, чтобы помогать с внуками. Также за зарубежной вакциной едут спортсмены: это открывает для них возможность участия в международных соревнованиях.
В целом большинство россиян едут за вакцинацией в Европу для получения возможности свободного передвижения по миру.
Напомним, российские вакцины от COVID-19 не признаны ВОЗ, а также компетентными органами ЕС и США. В самом Евросоюзе всего несколько стран пускают привитых российскими вакцинами (в основном это только «Спутник V»). Это Греция, Венгрия, Кипр, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия и Эстония.
Такие страны, как Испания, Италия, Франция, Финляндия выдают россиянам визы, однако с туристическими целями к себе не пускают и тех, кто привит, если речь идет о вакцинах российского производства.
На фоне возросшего спроса на заграничные поездки ради вакцинации туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за прививкой.
Так, Греция предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson & Johnson или двухфазные (MRNA) BioNTech-Pfizer и Moderna. При этом самостоятельно сделать прививку туристы не смогут, так как данная услуга оформляется минимум за 4 недели до нахождения в стране, и никаких гарантий самостоятельная запись не дает. Если туристы воспользуются услугами туроператора, они получат полное сопровождение с его стороны и вакцина будет бесплатная.
В октябре в списке прививочных направлений некоторых туроператоров появились Хорватия, Словения.
Лидирующим направлением туров за прививкой является Сербия. Популярность этой страны связана как с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, так и наличием регулярного прямого авиасообщения. Один из минусов - в Сербии не предлагается однокомпонентная вакцина, соответственно, чтобы пройти полный курс вакцинации, в Сербию надо приехать дважды.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Европа и США с непризнанием Спутника V совсем обнаглели. Нет рычагов у нашего руководства, чтобы равноправно с ними разобраться. Газовый вентиль бы им перекрыли что-ли в виде отрезвляющей санкции.
Моя племянниица живет в Стокгольме, Швеция.
Там никто уже никакие маски не носит, никаких локдаунов и дистанцирования нет.
Хватит заниматься идиотизмом, навязанным ВОЗ.
Хватит "пороть" население непонятными "жижами", от которых заболеваемость в стране подскочила, как минимум, в 4 раза!
Займитесь лечением этой заразы, изобретенной американцами.
Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) заявила, что вакцина от COVID-19 биотеха Moderna несет сравнительно более высокий риск проблем, связанных с сердцем.
«Среди населения в возрасте до 30 лет этот риск примерно в пять раз меньше при использовании вакцины Comirnaty от Pfizer по сравнению с вакциной Spikevax от Moderna», — сообщила HAS.
Планета превращается в одну общую психушку. Такое ощущения что без кафе, ресторанов, турпоездок , спортивных и иных шоу.. жить на планете исчезнет вместе с человеком-безумным.
Очень говорящий немецкий ник, поскольку tot по-немецки "мёртвый". Зер гут, кадавр!