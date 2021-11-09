Туроператоры констатируют рост спроса на вакцинные туры в Европу

18:47 9.11.2021

Российские туроператоры зафиксировали существенный рост спроса на туры за рубеж для вакцинации от COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на российских туроператоров.

В основном вакцинироваться за рубеж едут россияне среднего возраста. Туроператоры называют несколько причин, по которым россияне стремятся привиться от коронавируса за рубежом. Так, по информации туроператора «Русский Экспресс», людям среднего возраста импортная вакцина нужна для деловых поездок за границу.

Пожилые клиенты 65+ вакцинируются для возможной поездки к детям в Европу, чтобы помогать с внуками. Также за зарубежной вакциной едут спортсмены: это открывает для них возможность участия в международных соревнованиях.

В целом большинство россиян едут за вакцинацией в Европу для получения возможности свободного передвижения по миру.

Напомним, российские вакцины от COVID-19 не признаны ВОЗ, а также компетентными органами ЕС и США. В самом Евросоюзе всего несколько стран пускают привитых российскими вакцинами (в основном это только «Спутник V»). Это Греция, Венгрия, Кипр, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия и Эстония.

Такие страны, как Испания, Италия, Франция, Финляндия выдают россиянам визы, однако с туристическими целями к себе не пускают и тех, кто привит, если речь идет о вакцинах российского производства.

На фоне возросшего спроса на заграничные поездки ради вакцинации туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за прививкой.

Так, Греция предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson & Johnson или двухфазные (MRNA) BioNTech-Pfizer и Moderna. При этом самостоятельно сделать прививку туристы не смогут, так как данная услуга оформляется минимум за 4 недели до нахождения в стране, и никаких гарантий самостоятельная запись не дает. Если туристы воспользуются услугами туроператора, они получат полное сопровождение с его стороны и вакцина будет бесплатная.

В октябре в списке прививочных направлений некоторых туроператоров появились Хорватия, Словения.

Лидирующим направлением туров за прививкой является Сербия. Популярность этой страны связана как с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, так и наличием регулярного прямого авиасообщения. Один из минусов - в Сербии не предлагается однокомпонентная вакцина, соответственно, чтобы пройти полный курс вакцинации, в Сербию надо приехать дважды.