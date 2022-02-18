ТОП-5 лучших 5-звездочных отелей Дубая

17:46 18.02.2022

Дубай – один из самых дорогих городов на планете, который у многих людей прочно ассоциируется с роскошью.

Он настолько премиальный, что пятизвездочных отелей здесь в разы больше, чем дешевых гостиниц. Если планируете в ближайшее время поехать в самый передовой города ОАЭ, но еще не подобрали место для отдыха, предлагаем рассмотреть топ из пяти лучших отелей 5 звезд.

Burj Al Arab Jumeirah

Знаменитый арабский парус, грациозно парящий над гладью Персидского залива. Отель стоит на искусственном острове, периметр которого ничто иное, как пляж с кристально чистым и белым песком. Постояльцам предлагаются двухэтажные номера, полностью управляемые электроникой.

Уникальная особенность заведения – расположенный под водой ресторан, куда туристы попадают на специальной подводной лодке. Только здесь у вас есть возможность трапезничать и вместе с этим через стеклянные стены наблюдать за подводным миром. Конечно, на этом список доступных развлечений не заканчивается – у вас даже может не хватить отпуска на то, чтобы все попробовать.

The Tower Plaza Hotel Dubai

Отель-небоскреб, с верхних этажей которого открывается шикарный вид на весь Дубай. В удобных и просторных номерах есть вся необходимая для комфортного проживания бытовая техника. Услуги поражают разнообразием: целый комплект различных бассейнов, тренажерный зал, бары, оздоровительный центр. Единственный недостаток заведения – у отеля нет собственного пляжа.

Рядом с пятизвездочным отелем The Tower Plaza Hotel Dubai находится множество деловых центров и магазинов. Благодаря этому заведение одинаково хорошо подойдет и деловым людям, которые приехали в рамках рабочей поездки, так и тем, кто решил устроить туристический «забег» по Дубаю.

Hilton Dubai Jumeirah

Самые популярные туры в Дубай из Москвы часто предполагают заселение конкретно в этот отель. Его востребованность среди российских туристов, отправившихся в путешествие по ОАЭ, можно объяснить наличием собственного пляжа прямо на берегу Персидского залива. Также туристов сюда привлекает ассортимент баров, торговых центров, ночных заведений и местных развлечений.

Особенно отель понравится гурманам, ведь на его территории работают несколько ресторанов. Они подают блюда средиземноморской, итальянской и английской кухонь, есть и шведский стол. Отдельное меню создано и для детей. Также для их предусмотрена специальная игровая площадка.

Jumeirah Beach Hotel

Данный пятизвездочный отель считается одним из лучших в мировом рейтинге, и это не просто так. Заведение оснащено полностью автоматизированными номерами с панорамным видом из окна. Постояльцам предлагается разнообразное меню и открывается доступ на благоустроенный пляж.

Особенно хорошие отзывы отель Jumeirah Beach Hotel получает от гостей, приезжающих с детьми. Ребенка можно отвести в развлекательный клуб или на одно из мероприятий с аниматорами. Для детей есть отдельное меню, а взрослым предлагается спа-центр, теннисные корты и фитнес-зал.

Rixos The Palm Hotel & Suites

Последний по счету, но вовсе не по значению отель премиального уровня, расположенный на искусственно построенном острове Джумейра. Территория окружена обильной растительностью, из номеров открываются панорамный обзор на небоскребы города и красоту Персидского залива. В непосредственной близости от заведения расположился обустроенный всем необходимым пляж.

На этапе выбора пятизвездочного отеля в Дубае не забывайте уделять время чтению отзывов от реальных постояльцев. Зачастую это спасает от бронирования номера в сомнительном заведении.