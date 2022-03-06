Почти все российские авиакомпании прекращают полеты за рубеж

Аэрофлот

Российские авиакомпании почти полностью отказались от полетов за границу. Это связано с тем, что значительная часть бортов находится в лизинге у западных компаний, которые из-за санкций теперь не могут передавать самолеты российским перевозчикам.

Ранее сегодня появилось сообщение, что в Шарм-эль-Шейхе задержали борт «Уральских авиалиний», который собирался вылетать в Москву. Туристы вернулись в отели. Изначально сообщалось, что борт был задержан из-за заявки лизингодателя. Позже в российском посольстве заявили, что проблема с этим рейсом возникла из-за закрытия неба Европы, компания прорабатывает альтернативный маршрут, пишет BFM.

Судя по данным СМИ, у российских компаний в лизинге находятся две трети самолетов. Одна треть — в собственности.

Все международные рейсы приоставновили авиакомпании:

  • «Аэрофлот»,
  • «Россия»,
  • «Победа»,
  • S7,
  • «Уральские авиалинии»,
  • Nordwind,
  • Azur Air.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2022, 23:25
    Гость: а им не стыдно

    Читаешь некоторых комментаторов и волосы дыбом-как будто Геббельс или Гиммлер воскрес и заговорил.Стыдно за соотечественников,во что они превратились.Или их превратили.Хорошо это кончится не может.

  2. 06.03.2022, 22:33
    Гость: А вам не стыдно?

    9 мая даже Россияне многие будут с тоской "праздновать" , не говоря уж о миллонах людей в мире , кто все еще ОТНОСИЛСЯ к России с симпатией. Крест. "Прекрасный итог" лживых 20 лет.

  3. 06.03.2022, 21:56
    Гость: За самолеты:

    АН-2, творение великого Олега Константиновича Антонова, когда на него ставят современный двигатель водяного охлаждения до сих пор вставляет все самолеты в своем классе. А вот его "Мрию" заезжие орки сожгли.

  5. 06.03.2022, 21:00
    Гость: Дед

    На карту посмотри.Что бы из восточных областей Украины попасть в Европу женщинам и детям необходимо прорваться через линию фронта.
    Под пулями.
    Так ,что это западенники тикают.

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© KM.RU, Артем Чернов
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