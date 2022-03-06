Почти все российские авиакомпании прекращают полеты за рубеж

15:08 6.03.2022

Российские авиакомпании почти полностью отказались от полетов за границу. Это связано с тем, что значительная часть бортов находится в лизинге у западных компаний, которые из-за санкций теперь не могут передавать самолеты российским перевозчикам.

Ранее сегодня появилось сообщение, что в Шарм-эль-Шейхе задержали борт «Уральских авиалиний», который собирался вылетать в Москву. Туристы вернулись в отели. Изначально сообщалось, что борт был задержан из-за заявки лизингодателя. Позже в российском посольстве заявили, что проблема с этим рейсом возникла из-за закрытия неба Европы, компания прорабатывает альтернативный маршрут, пишет BFM.

Судя по данным СМИ, у российских компаний в лизинге находятся две трети самолетов. Одна треть — в собственности.

Все международные рейсы приоставновили авиакомпании: