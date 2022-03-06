Почти все российские авиакомпании прекращают полеты за рубеж
Российские авиакомпании почти полностью отказались от полетов за границу. Это связано с тем, что значительная часть бортов находится в лизинге у западных компаний, которые из-за санкций теперь не могут передавать самолеты российским перевозчикам.
Ранее сегодня появилось сообщение, что в Шарм-эль-Шейхе задержали борт «Уральских авиалиний», который собирался вылетать в Москву. Туристы вернулись в отели. Изначально сообщалось, что борт был задержан из-за заявки лизингодателя. Позже в российском посольстве заявили, что проблема с этим рейсом возникла из-за закрытия неба Европы, компания прорабатывает альтернативный маршрут, пишет BFM.
Судя по данным СМИ, у российских компаний в лизинге находятся две трети самолетов. Одна треть — в собственности.
Все международные рейсы приоставновили авиакомпании:
- «Аэрофлот»,
- «Россия»,
- «Победа»,
- S7,
- «Уральские авиалинии»,
- Nordwind,
- Azur Air.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Читаешь некоторых комментаторов и волосы дыбом-как будто Геббельс или Гиммлер воскрес и заговорил.Стыдно за соотечественников,во что они превратились.Или их превратили.Хорошо это кончится не может.
9 мая даже Россияне многие будут с тоской "праздновать" , не говоря уж о миллонах людей в мире , кто все еще ОТНОСИЛСЯ к России с симпатией. Крест. "Прекрасный итог" лживых 20 лет.
АН-2, творение великого Олега Константиновича Антонова, когда на него ставят современный двигатель водяного охлаждения до сих пор вставляет все самолеты в своем классе. А вот его "Мрию" заезжие орки сожгли.
Не нужен мне берег туецкий!
И Африка мне не нужна!
На карту посмотри.Что бы из восточных областей Украины попасть в Европу женщинам и детям необходимо прорваться через линию фронта.
Под пулями.
Так ,что это западенники тикают.