В РФ могут ввести ограничения на встречи и проводы пассажиров в аэропортах

20:31 16.02.2024

Минтранс рассматривает возможность введения временных мер по ограничению допуска в аэропорты людей без авиабилетов. Такой запрет будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности, пишет "Коммерсант".

"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов",— сообщили в ведомстве.

Минтранс уточнил, что ограничения будут вводить краткосрочно для конкретного аэропорта, в котором действует наивысший уровень опасности. В условиях такого режима, в аэропорту предлагается ограничить на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с его функционированием или полетом.