В РФ могут ввести ограничения на встречи и проводы пассажиров в аэропортах

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Минтранс рассматривает возможность введения временных мер по ограничению допуска в аэропорты людей без авиабилетов. Такой запрет будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности, пишет "Коммерсант".

"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов",— сообщили в ведомстве.

Минтранс уточнил, что ограничения будут вводить краткосрочно для конкретного аэропорта, в котором действует наивысший уровень опасности. В условиях такого режима, в аэропорту предлагается ограничить на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с его функционированием или полетом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2024, 22:21
    Гость: корнет

    Вот так не спеша, но последовательно строится концлагерь без колючей проволоки.
    Школы, предприятия, спортивные сооружения, ... уже превращены в зоны добровольных заключённых.
    Посюду камеры видеонаблюдения, смартфоны отслеживают наше местоположение, банки полностью контролируют наши расходы. Дураков даже приучили "стучать" на самих себя, выкладывая свои преступления в Интернет.
    И вы говорите, что в СССР гражданин был не свободен?!!!

  2. 16.02.2024, 22:17
    Гость: ABCD

    Последняя стадия демократии у нас будет, когда поставят турникеты по паспорту в подъездах, проход по тротуару с предварительным согласованием в МВД и властями, с указанием маршрута и цели прохода. Вход в автобус по специальной карте с идентификацией по фото и биометрии, при попытке купить пирожок нужно успеть ввести в терминал данные по кредитной истории, что из этой суммы власть получила таки свою долю. Потом установят камеры наблюдения в квартирах, в голову жучок с мыслеуловителем "экстремистских намерений" и противоправных действий.
    Не демократия а сказка!
    Гражданские права и права человека испаряются в РФ как роса утром в лесу...

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