В РФ могут ввести ограничения на встречи и проводы пассажиров в аэропортах
Минтранс рассматривает возможность введения временных мер по ограничению допуска в аэропорты людей без авиабилетов. Такой запрет будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности, пишет "Коммерсант".
"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов",— сообщили в ведомстве.
Минтранс уточнил, что ограничения будут вводить краткосрочно для конкретного аэропорта, в котором действует наивысший уровень опасности. В условиях такого режима, в аэропорту предлагается ограничить на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с его функционированием или полетом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот так не спеша, но последовательно строится концлагерь без колючей проволоки.
Школы, предприятия, спортивные сооружения, ... уже превращены в зоны добровольных заключённых.
Посюду камеры видеонаблюдения, смартфоны отслеживают наше местоположение, банки полностью контролируют наши расходы. Дураков даже приучили "стучать" на самих себя, выкладывая свои преступления в Интернет.
И вы говорите, что в СССР гражданин был не свободен?!!!
Последняя стадия демократии у нас будет, когда поставят турникеты по паспорту в подъездах, проход по тротуару с предварительным согласованием в МВД и властями, с указанием маршрута и цели прохода. Вход в автобус по специальной карте с идентификацией по фото и биометрии, при попытке купить пирожок нужно успеть ввести в терминал данные по кредитной истории, что из этой суммы власть получила таки свою долю. Потом установят камеры наблюдения в квартирах, в голову жучок с мыслеуловителем "экстремистских намерений" и противоправных действий.
Не демократия а сказка!
Гражданские права и права человека испаряются в РФ как роса утром в лесу...
- лишние слезы.