Постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян призвали вернуться на родину

12:27 18.02.2024

Посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после инцидентов, участившихся в отношении российских граждан на острове.

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", - цитирует сообщение диппредставительства ТАСС.

Посольство РФ обратило внимание на инцидент, случившийся в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в округе Галле в Южной провинции Шри-Ланки с тремя российскими туристами. В отношении гражданок РФ, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие", - добавили в диппредставительстве.