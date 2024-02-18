Постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян призвали вернуться на родину

Посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после инцидентов, участившихся в отношении российских граждан на острове.

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", - цитирует сообщение диппредставительства ТАСС.

Посольство РФ обратило внимание на инцидент, случившийся в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в округе Галле в Южной провинции Шри-Ланки с тремя российскими туристами. В отношении гражданок РФ, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие", - добавили в диппредставительстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2024, 21:23
    Гость: корнет

    "Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель."(С)
    Мы ничего не знаем о "девушках", которым делали непристойные предложения.
    Почему три девушки без мужчин? Кто этот "находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица"? Почему один и тот же отель?
    Не похо же ли это на обычную базу "ночных бабочек" и их сутенёра?

  2. 18.02.2024, 20:56
    Гость: Гость

    Мы им АЭС за счет нашего бюджеты, а долги потом ВВП спишет, как жест доброй воли, а они нам непристойные домогательства (думаю, что не только это, т.к. мид из-за домогательств не будет предлагать всем проживающим там россиянам покинуть эту нищую страну).

  3. 18.02.2024, 20:06
    Гость: корнет

    "Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель."(С)
    Мы ничего не знаем о "девушках", которым делали непристойные предложения.
    Почему три девушки без мужчин? Кто этот "находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица"? Почему один и тот же отель?
    Не похо же ли это на обычную базу "ночных бабочек" и их сутенёра?

  4. 18.02.2024, 20:06
    Гость: Старый

    Слишком много западноприводных стало с мире. А там и до ЛГБТ недалеко уже. Представляете себе - весь мир ЛГБТ барак с содомитами? Красота! Тьфу.

  5. 18.02.2024, 19:59
    Гость: Шри-Ланка -- это бывший Цейлон.

    Именно его Чехов описывал своему спонсору Суворину, как абсолютный рай на земле, возвращаться из которого в постылую Россию было особенно тоскливо.

    Другими словами -- ищите дураков.

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