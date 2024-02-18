Постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян призвали вернуться на родину
Посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после инцидентов, участившихся в отношении российских граждан на острове.
"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", - цитирует сообщение диппредставительства ТАСС.
Посольство РФ обратило внимание на инцидент, случившийся в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в округе Галле в Южной провинции Шри-Ланки с тремя российскими туристами. В отношении гражданок РФ, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.
"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие", - добавили в диппредставительстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель."(С)
Мы ничего не знаем о "девушках", которым делали непристойные предложения.
Почему три девушки без мужчин? Кто этот "находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица"? Почему один и тот же отель?
Не похо же ли это на обычную базу "ночных бабочек" и их сутенёра?
Мы им АЭС за счет нашего бюджеты, а долги потом ВВП спишет, как жест доброй воли, а они нам непристойные домогательства (думаю, что не только это, т.к. мид из-за домогательств не будет предлагать всем проживающим там россиянам покинуть эту нищую страну).
"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель."(С)
Мы ничего не знаем о "девушках", которым делали непристойные предложения.
Почему три девушки без мужчин? Кто этот "находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица"? Почему один и тот же отель?
Не похо же ли это на обычную базу "ночных бабочек" и их сутенёра?
Слишком много западноприводных стало с мире. А там и до ЛГБТ недалеко уже. Представляете себе - весь мир ЛГБТ барак с содомитами? Красота! Тьфу.
Именно его Чехов описывал своему спонсору Суворину, как абсолютный рай на земле, возвращаться из которого в постылую Россию было особенно тоскливо.
Другими словами -- ищите дураков.