Первые туристы из России описали отдых на курорте в Северной Корее

16:36 19.07.2025

Новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма на днях посетили первая группа российских туристов и Сергей Лавров. Что собой представляет витрина пляжного туризма в КНДР рассказал РБК.

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой и дочерью торжественно открыл новую курортную зону «мирового класса» неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Раньше там находился военный аэродром, который к открытию курорта трансформировали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе. Но неподалеку по-прежнему находится ракетный полигон, с которого КНДР регулярно проводит запуски баллистических ракет (последний был зафиксирован в мае).

Курорт Вонсан-Кальма растянулся почти на 5 км песчаного побережья полуострова Кальма.

Согласно туристической карте курорта, иностранным гостям предлагается размещение в шести отелях европейского типа и премиального уровня (судя по нумерации, в перспективе их число должно вырасти до 17), а также 37 гостиницах — «рёгванах» (примерно соответствуют уровню «три звезды»). Песчаные пляжи уже оборудованы шезлонгами, раздевалками и камерами хранения. На территории курорта работают несколько кафе, аптека, аквапарк, парк развлечений, поле для мини-гольфа, кинотеатр, парашютная школа и центр видеоигр.

11–13 июля Вонсан-Кальму посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На прошедшей там встрече с северокорейским лидером он признался, что после рекламы российского посла в КНДР Александра Мацегоры, присутствовавшего на торжественной церемонии открытия зоны, «не смог устоять» от предложения посетить ее. Российский министр предположил, что туры в Вонсан-Кальму будут пользоваться спросом у жителей российского Дальнего Востока, а потому профильные ведомства уже в ближайшее время займутся тем, чтобы установить с Вонсаном прямое воздушное и паромное сообщение.

Во время визита российского министра на курорте Вонсан-Кальма находилась и первая группа российских туристов — 13 человек.

До прилета Лаврова курорт Вонсан-Кальма пустовал, рассказали РБК российские туристы. На всей его огромной территории не было никого, кроме их группы, двух гидов и обслуживающего персонала. Однако сразу после приземления самолета российского министра курорт словно ожил — примерно в 8:30 утра на побережье хлынули толпы местных жителей, наряженных в шорты, футболки с надписями «Корея, Пхеньян» и флагом КНДР, панамы и с солнцезащитными зонтиками. Несмотря на палящее солнце, они степенно дефилировали по пляжу, а завидев российских журналистов, доставали смартфоны и делали групповые снимки на фоне новых отелей, поющих фонтанов и детских площадок. Дети были с надувными кругами, но в море не заходили.

Некоторые из «отдыхающих», как оказалось, владели русским. Когда корреспондент РБК поздоровалась с коллегами-телевизионщиками, возвращавшимися с пляжа, проходивший мимо кореец принял приветствие на свой счет и воскликнул: «Привет!» А на втором этаже гостиницы «Чаммэ» можно было наблюдать, как девушка в белой футболке с флагом КНДР и мужчина в черном костюме, казалось, круглосуточно играют в бильярд. Они стояли у зеленого сукна и в два часа ночи, когда российские журналисты возвращались с позднего ужина, и в восемь утра следующего дня, и весь вечер после завершения официальных мероприятий. Но стоило только репортерам пропасть из их поля зрения, как стук бильярдных шаров немедленно затихал.

Недельные туры в КНДР на июль—август с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость — от $1,7 тыс. на человека.

Фото: © Агентство ЦТАК / Kcna.kp