Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из России

Некоторые страны Европейского союза продвигают идею полного запрета на въезд туристов из России на территорию блока. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Некоторые из более воинственно настроенных стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из РФ. Эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — цитирует публикацию Газета.RU.

Большая часть стран Евросоюза уже серьезно ужесточила выдачу туристических виз россиянам. Так, генконсульство Испании в российской столице временно приостановило выдачу виз россиянам, о чем стало известно 13 сентября из сообщения на сайте визового центра BLS: «Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», пишут «Ведомости».

Однако некоторые из стран-членов ЕС, такие как Франция, Италия, Греция и Венгрия, по-прежнему выдают визы россиянам, так как рассчитывают на них в туристический сезон.