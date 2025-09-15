Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из России
Некоторые страны Европейского союза продвигают идею полного запрета на въезд туристов из России на территорию блока. Об этом сообщил портал Euractiv.
«Некоторые из более воинственно настроенных стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из РФ. Эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — цитирует публикацию Газета.RU.
Большая часть стран Евросоюза уже серьезно ужесточила выдачу туристических виз россиянам. Так, генконсульство Испании в российской столице временно приостановило выдачу виз россиянам, о чем стало известно 13 сентября из сообщения на сайте визового центра BLS: «Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», пишут «Ведомости».
Однако некоторые из стран-членов ЕС, такие как Франция, Италия, Греция и Венгрия, по-прежнему выдают визы россиянам, так как рассчитывают на них в туристический сезон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Была в Крыму и сек очень не понравилось как крымчанк пресмыкающихся перед американской культурой и навязывают и нам американский образ жизни. надоела эта американская культура везде.в забегаловках все чаще американские бутерброды предлагают надоело везде эти бутерброды есть
Расскажи ка хотя бы про некоторые.
Я много раз объездил всю Европу и такую не нашёл. Назови мне хоть одну а я тебе расскажу что там видел.
Макроша спасовал.
Да и плевать на них. Тоже мне горе. Как сказал персонаж советского мультфильма - "Нас и здесь неплохо кормят". В России тоже есть куда съездить и что посмотреть. И гостиницы у нас довольно хорошие. Выбор на любой вкус. Санаторно-курортное лечение тоже никто не отменял. Кроме того, на странах Европы свет клином не сошелся. Много других направлений открыто.
закрыть границы да и всё, а то повадились бараны лужайки искать за пределами границ хозяев. Стричь уже некого.