Детям до 14 лет при выезде в Беларусь и Абхазию потребуется загранпаспорт

13:57 2.10.2025

С 20 января 2026 года для выезда детей, не достигших 14-летнего возраста, в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется наличие заграничного паспорта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

Это требование является обязательным как для поездок с родителями, так и в сопровождении других лиц.

Несовершеннолетние, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до указанной даты, смогут вернуться в РФ по тому же документу.

При этом граждане России старше 14 лет сохраняют возможность въезда в эти государства по внутреннему паспорту.