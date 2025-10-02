Детям до 14 лет при выезде в Беларусь и Абхазию потребуется загранпаспорт

Загранпаспорт © KM.RU, Алексей Белкин

С 20 января 2026 года для выезда детей, не достигших 14-летнего возраста, в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется наличие заграничного паспорта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

Это требование является обязательным как для поездок с родителями, так и в сопровождении других лиц.

Несовершеннолетние, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до указанной даты, смогут вернуться в РФ по тому же документу.

При этом граждане России старше 14 лет сохраняют возможность въезда в эти государства по внутреннему паспорту.

  1. 02.10.2025, 22:21
    Гость: Олег

    Отдельный загран паспорт нужен только для того, чтобы государство содрало с гражданина ещё немного денег.Чинушам всегда мало.

  3. 02.10.2025, 21:44
    Гость: Европеец

    Сижу и думаю - кто знает наперёд, виза скольких новых государств мне буду раз нужны по пути в Дальневосточную демократическую республику?
    Хотя у меня уже много лет нет паспорта за ненадобностью такового. Последний раз мне нужен был паспорт во время поездки в Исландию в 1999.

  4. 02.10.2025, 20:24
    Гость: Возвращение в аул - бесплатно

    Когда уже для ВЫЕЗДА всех понаехавших мигрантов из страны потребуется ВОЛЯ? А то сегодня некий Фадеев, глава СПЧ начал слезливо плакаться "Вах вах, как мне жаль бедных мигранстких ре6бятишек, которые не учатся... Вах, вах, Россия ДОЛЖНА их учить, россия ДОЛЖНА их содержать, Россия ДОЛЖНА их любить, кормить, Россия им ДОЛЖНА "по гроб жизни"...
    А на самом деле - хоть с паспортом, хоть бехз паспорта - чемодан вокзал - аул! И если господин Фадеев так радеет "о бедных несчастных мигрантах" то пусть сам их лично и учит, и обеспечивает и сам лично делает что хочет. Но только причём тут Россия? Кто спрашивал народ - нужны ли ему расходы на обучение понаехавших? Кто спроашивал народ, когда всех их сюда завозили?
    Так что вывод простой - гнать в шею! И Фадеева, и всё "мигрантское лобби", все, кто попроповедует "Россия должна" - сами должны валить из России. Это касается таких мигрантских лобби как Хуснуллин, Шохин, Собянин, и этот Фадеев. Хотите жить с мигрантами? - Вот и езжайте к ним в аул - сами. Хоть с паспортом, хоть без.

Все комментарии (12)
