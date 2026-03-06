Убытки туроператоров от войны с Ираном к 10 марта достигнут 10 млрд рублей
Российские туроператоры продолжают терпеть значительные потери из-за приостановки авиасообщения со странами Персидского залива. К концу мартовских праздников суммарные убытки отрасли могут достигнуть 10 млрд рублей, сообщил на VIII конгрессе турагентов член правления Российского союза туриндустрии и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"В среднем наши убытки сейчас достигают полтора миллиард рублей в сутки и при этом мы видим, что количество вывозимых пассажиров и тех туристов, у кого отдых заканчивается, продолжает расти. И мы продолжаем платить за размещение. Более того, мы видим, что по факту операторам выставляют счета за новых туристов. В среднем, если экстраполировать до конца мартовских праздников, а именно до этой даты мы смотрели, то цифра приближается к 10 миллиардам", — приводит его слова "Интерфакс".
Рост расходов связан с нехваткой доступного жилья в ряде арабских стран, стран Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана. Например, на Мальдивах стоимость одного номера достигает $600–800. Дополнительно туроператоры оплачивают доставку туристов из регионов, таких как Казань или Екатеринбург, до Москвы и далее до конечного пункта назначения.
Ранее отрасль обратилась к государству с просьбой снизить финансовую нагрузку на фоне ближневосточного конфликта. В среду глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры смогут использовать фонд персональной ответственности для компенсации убытков. По итогам 2025 года размер таких фондов достиг 5,7 млрд рублей.
