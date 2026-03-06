Убытки туроператоров от войны с Ираном к 10 марта достигнут 10 млрд рублей

Российские туроператоры продолжают терпеть значительные потери из-за приостановки авиасообщения со странами Персидского залива. К концу мартовских праздников суммарные убытки отрасли могут достигнуть 10 млрд рублей, сообщил на VIII конгрессе турагентов член правления Российского союза туриндустрии и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"В среднем наши убытки сейчас достигают полтора миллиард рублей в сутки и при этом мы видим, что количество вывозимых пассажиров и тех туристов, у кого отдых заканчивается, продолжает расти. И мы продолжаем платить за размещение. Более того, мы видим, что по факту операторам выставляют счета за новых туристов. В среднем, если экстраполировать до конца мартовских праздников, а именно до этой даты мы смотрели, то цифра приближается к 10 миллиардам", — приводит его слова "Интерфакс".

Рост расходов связан с нехваткой доступного жилья в ряде арабских стран, стран Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана. Например, на Мальдивах стоимость одного номера достигает $600–800. Дополнительно туроператоры оплачивают доставку туристов из регионов, таких как Казань или Екатеринбург, до Москвы и далее до конечного пункта назначения.

Ранее отрасль обратилась к государству с просьбой снизить финансовую нагрузку на фоне ближневосточного конфликта. В среду глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры смогут использовать фонд персональной ответственности для компенсации убытков. По итогам 2025 года размер таких фондов достиг 5,7 млрд рублей.

  1. 06.03.2026, 22:05
    Гость: Россиянин

    А он, как раз о таких, бестолковых как Вы! Хотите спросить почему таких не жалко?

  3. 06.03.2026, 21:35
    Гость: Всех в братский Афганистан !

    Там им спину погреют от души, покруче чем турки с арабами!

  4. 06.03.2026, 21:31
    Гость: Тюз

    Вот когда Россия будет в состоянии войны с западом, тогда ваши призывы и будут уместны.

