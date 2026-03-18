На Пхукете в ДТП с туристами из России погибла женщина

08:05 18.03.2026

На тайском острове Пхукет микроавтобус с российскими туристами попал в аварию. По данным местных СМИ, в результате происшествия одна женщина погибла, еще 11 человек получили травмы.

ДТП произошло ранним утром 18 марта, когда группа направлялась на экскурсию на Симиланские острова. В салоне находились 12 россиян.

По предварительным данным, около четырех часов утра водитель потерял управление, и микроавтобус врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался сильным: передняя часть автомобиля была серьезно повреждена, выбиты стекла.

Одна из пассажирок скончалась на месте. Остальных пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полиция начала расследование причин аварии. Водитель пояснил, что попытался избежать столкновения с грузовиком, который резко затормозил впереди, после чего не справился с управлением.