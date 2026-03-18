На Пхукете в ДТП с туристами из России погибла женщина
На тайском острове Пхукет микроавтобус с российскими туристами попал в аварию. По данным местных СМИ, в результате происшествия одна женщина погибла, еще 11 человек получили травмы.
ДТП произошло ранним утром 18 марта, когда группа направлялась на экскурсию на Симиланские острова. В салоне находились 12 россиян.
По предварительным данным, около четырех часов утра водитель потерял управление, и микроавтобус врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался сильным: передняя часть автомобиля была серьезно повреждена, выбиты стекла.
Одна из пассажирок скончалась на месте. Остальных пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.
Полиция начала расследование причин аварии. Водитель пояснил, что попытался избежать столкновения с грузовиком, который резко затормозил впереди, после чего не справился с управлением.
будут попрошайничать даже в том случае, если получат страховку в полном объёме. Жадность человеческая безгранична!
и неказиста жизнь российского туриста.
аварий много, увы, во всём мире.
Лучше расскажите нам об ударе по БУШЕРСКОЙ АЭС в Иране, что случилось ещё вчера.
И , САМОЕ ГЛАВНОЕ
КТО в МИРЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ, кто посмел?
Таких аварий в одной Москве десятки В ДЕНЬ.
Надеюсь,все были застрахованы ?А то потом опять побираться начнут.