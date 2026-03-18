На Пхукете в ДТП с туристами из России погибла женщина

На тайском острове Пхукет микроавтобус с российскими туристами попал в аварию. По данным местных СМИ, в результате происшествия одна женщина погибла, еще 11 человек получили травмы.

ДТП произошло ранним утром 18 марта, когда группа направлялась на экскурсию на Симиланские острова. В салоне находились 12 россиян.

По предварительным данным, около четырех часов утра водитель потерял управление, и микроавтобус врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался сильным: передняя часть автомобиля была серьезно повреждена, выбиты стекла.

Одна из пассажирок скончалась на месте. Остальных пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полиция начала расследование причин аварии. Водитель пояснил, что попытался избежать столкновения с грузовиком, который резко затормозил впереди, после чего не справился с управлением.

  1. 18.03.2026, 11:51
    Гость: Они

    будут попрошайничать даже в том случае, если получат страховку в полном объёме. Жадность человеческая безгранична!

  3. 18.03.2026, 10:02
    Гость: зачем нам это- судьба значит у той женщины такая

    аварий много, увы, во всём мире.
    Лучше расскажите нам об ударе по БУШЕРСКОЙ АЭС в Иране, что случилось ещё вчера.
    И , САМОЕ ГЛАВНОЕ
    КТО в МИРЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ, кто посмел?

  4. 18.03.2026, 09:33
    Гость: Гунька

    Таких аварий в одной Москве десятки В ДЕНЬ.
    Надеюсь,все были застрахованы ?А то потом опять побираться начнут.

Все комментарии (5)
