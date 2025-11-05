Как выбрать страну для ПМЖ

14:17 5.11.2025

Короткий гид для тех, кто выбирает страну для ПМЖ: критерии отбора, стоимость жизни, безопасность, налоги, визы инвестора и цифрового кочевника.

В мире насчитывается сотни миллионов экспатов, и у большинства схожие мотивы для переезда: это работа, учеба или семья. Почти везде путь иммигранта предполагает оформление сначала временного вида на жительство (ВНЖ) и потом — постоянного (ПМЖ). Есть и быстрый маршрут: это инвестиционные программы, позволяющие получить долгосрочный статус за вклад в экономику.

Что важно знать

Старт с целей. Четко определите приоритет: быстрый переезд, низкие налоги, безопасность, мягкий климат, карьера/бизнес или учеба.

Деньги определяют выбор. Бюджет на жизнь и жилье, а также налоговая система страны сильнее всего влияют на выбор.

Инвестпрограммы ускоряют релокацию. Получение резидентства за инвестиции занимает обычно 4–12 месяцев и позволяют переехать всей семьей.

Цифровое кочевничество — решение для удаленной работы: быстрые визы, умеренные требования к доходу, но не всегда ведут к гражданству.

Бюрократию можно победить. Локальный юрист и заранее собранные доказательства прозрачности доходов экономят месяцы.

Порог 183 дней. Фактическое проживание влияет на налоговое резидентство и сроки до гражданства.

Мэтч по стилю жизни. Южная Европа — легкая адаптация и климат; Центр Европы — логистика и бизнес; Азия — скорость и технологии.



Какие критерии использовать, чтобы выбрать страну для ПМЖ?



Сколько стоит жить и где дешевле жилье?



Самый быстрый способ сократить длинный список возможных стран — посчитать ежемесячный бюджет на семью и сравнить стоимость аренды/покупки жилья. Швейцария, Исландия и Норвегия традиционно в топе по расходам: аренда просторных апартаментов там сопоставима с ипотечной выплатой в других странах ЕС. Южная и Центральная Европа заметно доступнее: Венгрия, Греция, Португалия и часть Испании позволяют уместить расходы в более скромный бюджет при приемлемом качестве сервисов. Помните, что цены в столицах выше, чем в регионах и пригородах, а «вид на море» почти всегда означает повышение цены.

Где выше качество жизни?



Смотрите не только на зарплаты/доходы, но и на ожидаемую продолжительность жизни, социальную поддержку, свободы, экологию, досуг. По этим метрикам скандинавские страны и часть Западной Европы стабильно выше средних. При этом «качество» не всегда равно «дешево»: иногда комфорт и предсказуемость стоят денег — это осознанный выбор.

Насколько важна безопасность?



Global Peace Index и подобные рейтинги дают разовый срез: низкая преступность, отсутствие внутренних конфликтов, невысокая милитаризация. Исландия традиционно в лидерах безопасности; Австрия, Португалия и Венгрия тоже в топ-15. Но учитывайте, что эти индексы рассматривают страну в целом: в одной и той же месте районы отличаются сильнее, чем ожидается, а ваш ежедневный маршрут (школа-офис-спорт) важнее средних цифр по стране.

Где проще запустить бизнес или работать по контракту?



Если цель — компания/партнерство/инвестиции, смотрите на скорость регистрации, доступ к счетам, кредиты, защиту инвесторов и судебную практику. В Новой Зеландии мало бюрократических хлопот, в ОАЭ много свободных экономических зон и доступный налоговый режим. В ЕС обращайте внимание на гибкость корпоративных форм и наличие налоговых стимулов (R&D, IP-режимы, освобождение дивидендов и т. п.).

Как влияют налоги?



Обращайте внимание не только на ставки, но также на условия резидентства и соглашения об избежании двойного налогообложения. Венгрия и Кипр имеют низкие корпоративные ставки в ЕС. Италия и Греция предлагают специальные режимы для переезжающих с крупным мировым доходом (фиксированная сумма налога в год). Ключевое правило — это пребывание ≥183 дней в стране: вы можете «внезапно» стать резидентом, даже если не планировали. Важно просчитать кросс-граничные доходы (дивиденды, роялти, аренда), которые тоже могут облагаться налогом.

Медицина и образование: почему это критично для семей



Государственные системы страхования покрывают «базу», но реальные траты зависят от франшиз и доплат. Частная страховка дороже, но расширяет доступ к специалистам. Системы образования различаются по странам, часто для резидентов обучение может быть бесплатным или с минимальной оплатой. В США вузы дороже, чем в Европе, но спектр программ шире. Если вы планируете международную траекторию для детей, рассматривайте страны с англо- и франкоязычными школами и IB-программами.

Адаптация, язык и климат — недооцененные факторы



Рейтинги InterNations регулярно отмечают Мексику, Испанию, Португалию, Грецию как страны с легкой социальной интеграцией. Климат добавляет очков Южной Европе: мягкие зимы, много солнца, доступ к морю. Язык выступает барьером только в начале: англоговорящие жители есть почти везде, а в ряде стран английский достаточен для жизни и бизнеса, особенно в столицах и айтишных центрах.

Где быстрее всего получить ВНЖ/ПМЖ за инвестиции?



Цель программ получения ВНЖ за инвестиции заключается в стимулировании экономики. Взамен государство предоставляет инвестору и его семье долгосрочный статус резидента, часто с минимальными требованиями к пребыванию. Срок рассмотрения таких заявок составляет от нескольких месяцев до года.

Греция. Один из самых популярных маршрутов: сроки обычно короткие, статус выдается на 5 лет, к заявлению можно добавить супругов, детей и родителей. Инвестиционные опции различаются по регионам и типам активов; пороги ниже для проектов реновации (от €250 000), выше — для новой недвижимости и «точек притяжения» (Афины, прибрежные зоны, острова). Долгосрочная аренда разрешена; типичная доходность объектов достигает 5% годовых. Для граждан РФ и Беларуси участие в программе возможно через альтернативное гражданство Турции, Вануату, Египта и других стран.

Португалия. ВНЖ сначала на 2 года с продлением. Среди вариантов инвестиций популярны взносы в культурные/научные проекты (от €250 000 ) или инвестиции в фонды (от €500 000 ). Умеренные требования к физическому присутствию делают маршрут удобным для международных предпринимателей.

ВНЖ сначала на 2 года с продлением. Среди вариантов инвестиций популярны взносы в культурные/научные проекты (от €250 000 ) или инвестиции в фонды (от €500 000 ). Умеренные требования к физическому присутствию делают маршрут удобным для международных предпринимателей. Венгрия. Статус выдается на длительный срок; опции включают инвестиции в фонды (от €250 000 ) и пожертвования университетам (от €1 000 000 ). Подходит тем, кто ценит логистику (Центральная Европа) и предсказуемые регламенты.

Статус выдается на длительный срок; опции включают инвестиции в фонды (от €250 000 ) и пожертвования университетам (от €1 000 000 ). Подходит тем, кто ценит логистику (Центральная Европа) и предсказуемые регламенты. Кипр. ПМЖ сразу, бессрочный статус (карта продлевается каждые 10 лет). Несколько инвестиционных вариантов на выбор: недвижимость, акции кипрских компаний, паи фондов (от €300 000 ).

ПМЖ сразу, бессрочный статус (карта продлевается каждые 10 лет). Несколько инвестиционных вариантов на выбор: недвижимость, акции кипрских компаний, паи фондов (от €300 000 ). Мальта. ПМЖ на Мальте оформляется за 6 месяцев и выдается бессрочно, с обновлением карты каждые 5 лет. Статус могут получить супруг, дети до 29 лет, родители и даже бабушки с дедушками. С 2025 года ПМЖ выдают при аренде или покупке жилья (375 000 € при покупке или 14 000 € в год при аренде), уплате сборов (50 000 € административный и 30–60 000 € государственный), пожертвовании от 2 000 €, а также подтверждении капитала от 500 000 €.



Цифровое кочевничество: когда это выгодно?



Если вы хотите работать и путешествовать, а не приобретать активы, можно рассмотреть режим Digital Nomad, или цифрового кочевничества. Плюсы: быстрые сроки (часто 2–6 месяцев), умеренные требования к доходу, лояльные правила для фрилансеров и контрактников. Минусы: не всегда ведут к ПМЖ/гражданству, и в ряде стран потребуется сменить статус позднее.

Испания является одним из лучших маршрутов для ИТ/креативных профессий; у режима понятные требования к доходу и привлекательная налоговая схема для приезжих специалистов. Фиксированная ставка подоходного налога 24% для иностранцев с доходом до 600 000 € в год (вместо до 37% для обычных резидентов).

является одним из лучших маршрутов для ИТ/креативных профессий; у режима понятные требования к доходу и привлекательная налоговая схема для приезжих специалистов. Фиксированная ставка подоходного налога 24% для иностранцев с доходом до 600 000 € в год (вместо до 37% для обычных резидентов). Португалия предлагает гибридные варианты (наем/фриланс) и комфортную интеграцию в англоговорящую среду.

предлагает гибридные варианты (наем/фриланс) и комфортную интеграцию в англоговорящую среду. Италия, Венгрия, Мальта удобны для тех, кто хочет попробовать пожить в стране без немедленных инвестиций. Мальта не облагает налогом зарубежные доходы; стандартная ставка подоходного налога — от 0 до 35%.



Важно. Если вашей стратегией является получение гражданства, заранее спланируйте свою траекторию: сначала цифровое кочевничество, потом получение ВНЖ, ПМЖ и паспорта страны. Выезд из страны, долгие путешествия, просроченные заявки и документы могут обнулить ваши усилия.

Как проходит процесс получения ПМЖ: шаг за шагом



Переезд через инвестиционную или резидентскую программу предполагает последовательный юридический процесс. На примере Греции рассмотрим, какие этапы и сроки ожидают иммигранта.

1. Предварительная проверка

На этом этапе проводится проверка источников дохода, биографии и отсутствия судимостей. Юристы Astons анализируют риски и помогают подготовить досье без ошибок, чтобы исключить вероятность отказа до подачи.

2. Подготовка документов

Специалисты собирают переводы, апостили, справки о доходах и владении капиталом. При необходимости оформляется доверенность на юриста, который сможет действовать от имени заявителя в стране подачи. Одновременно запрашивается налоговый номер (AFM в Греции).

3. Выбор и покупка актива

Инвестор выбирает недвижимость или другой объект, проходящий правовую и техническую проверку. После подписания предварительного договора и внесения депозита юрист подготавливает финальный контракт, регистрирует сделку в кадастре и получает сертификат собственности.

4. Подача заявления на ВНЖ

После выполнения инвестиционного условия документы подаются онлайн или лично в миграционную службу. Заявитель получает временное разрешение на законное пребывание до получения карты ВНЖ.

5. Сдача биометрических данных

В течение нескольких недель после подачи открывается запись на биометрию. Биометрию нужно сдать в течение полугода после подачи.

6. Рассмотрение и выдача карты

Решение принимается обычно за 1–2 месяца. После одобрения инвестор или его представитель получает пластиковую карту ВНЖ, которую можно продлевать при условии выполнения требований программы. После необходимого периода проживания можно оформить ПМЖ и гражданство.

Как не ошибиться с налогами и резидентством?

Правило 183 дней: обычно столько должен находиться иностранец в стране, чтобы стать налоговым резидентом. Однако существуют и дополнительные условия для определения налогового резидентства: центр жизненных интересов, жилье, семья, бизнес.

Договоры об избежании двойного налогообложения: эти соглашения между странами меняют распределение прав на налогообложение доходов (дивиденды, проценты, роялти, прирост капитала). Узнайте, существует ли такой договор с вашей страной первого гражданства.

Специальные режимы: в некоторых странах предусмотрены специальные режимы для инвесторов: фиксированный налог на мировой доход, режим «non-dom» и т. п. Они бывают выгодны при крупном капитале и диверсифицированных источниках доходов.

Налоги на недвижимость: при покупке недвижимости необходимо оплатить трансферные налоги, гербовые сборы, регистрацию, нотариуса, а также платить ежегодный налог на имущество, страхование и обслуживание здания. О правилах необходимо узнать заранее.



Чек-лист выбора страны

Сначала сформулируйте цели на 5–10 лет: работа, бизнес, переезд семьи, получение гражданства и т. д.

Сверьте свой бюджет и стоимость жилья с реальными объявлениями в 2–3 целевых городах.

Проверьте визовые/налоговые последствия для страны вашего текущего гражданства.

Рассчитайте график физического присутствия (183 дня) и план продлений.

Пропишите стратегию выхода из инвестиции (срок удержания, ликвидность, налоги при продаже).

Не опирайтесь только на рейтинги: район и инфраструктура важнее средних цифр.

Не недооценивайте стоимость времени: очные визиты, очереди, сроки записи на биометрию.

Не игнорируйте семейные цели: школы, языки, медицина, занятость партнера могут играть существенную роль при переезде.



Часто задаваемые вопросы



Можно ли получить ПМЖ сразу?

Да, в отдельных инвестиционных программах (например, на Мальте и Кипре) доступен сразу бессрочный ПМЖ при выполнении требований. Обычный путь подразумевает получение ВНЖ, потом при проживании определенного периода в стране оформление ПМЖ.

Что быстрее: инвестпрограмма или цифровое кочевничество?

Чаще всего цифровое кочевничество оформляется быстрее, но не всегда ведет к ПМЖ/гражданству. Инвестпрограммы дольше, зато предсказуемее по статусу, позволяют не проживать в стране и включать в заявку всю семью.

Как быстро получить ВНЖ всей семье?

Инвестпрограммы позволяют включать супругов, детей (иногда до 24–26 лет) и родителей. Сроки — 4–12 месяцев в зависимости от страны и загруженности ведомств.

Когда я стану налоговым резидентом?

Обычно при проживании 183+ дней в году или при выполнении дополнительных условий (центр жизненных интересов).

Сколько необходимо удерживать инвестиции?

Минимальный срок удержания зависит от программы и строго обязателен: это может быть период размещения депозита в банке, собственность на недвижимость, паи в фондах. Продажа актива раньше срока может привести к аннулированию статуса.

