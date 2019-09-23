Вардан Багдасарян: «Россию предавали постоянно, предают ее и сегодня»

И зря она оказывает помощь различным режимам, рассчитывая на благодарность с их стороны

Если попытаться предельно коротко охарактеризовать внешнеполитическую историю России, то одна из возможных ее характеристик может быть выражена фразой «Нас предали!».

© KM.RU, Илья Шабардин

Внешняя политика России часто строилась на ожидании благодарности за оказываемую помощь

Действительно, Россию предавали постоянно, предают ее и сегодня. И эти предательства всякий раз переживаются в России крайне глубоко. На ожидании благодарности за оказываемую помощь традиционно выстраивалась российская внешняя политика.

В то, что нам благодарны, а потому не предадут, верили и российские императоры, и советские лидеры, и руководители постсоветской России. Когда вместо благодарности мы получали взамен враждебные шаги со стороны различных стран, это ломало всю выстраиваемую геополитическую линию.

Вот несколько исторических примеров. Николай I был уверен в благодарности Австрийской империи за спасение ее Россией во время венгерской революции 1848 года. Предательство Вены во время Крымской войны явилось для императора личной драмой. Позиция Австрии явилась, как известно, значимым, если не решающим фактором российского поражения.

При Александре II Россия, рискуя навлечь на себя новый объединенный поход сил Запада, освободила от «турецкого ига» братские славянские народы. И едва ли не на следующий день после освобождения их правительства начали интриговать против России. Освобожденная русской кровью Болгария переориентировалась на Берлин и во время Первой мировой войны находилась среди противников Российской империи.

Прозрение Александра III сохраняет свою актуальность и поныне

Кровью советских солдат была освобождена Восточная Европа. В восточноевропейские страны направлялись из СССР значительные материальные ресурсы. Как следствие, уровень жизни там был существенно выше, чем в самом Советском Союзе. Собственное материальное благополучие приносилось в жертву «великой дружбе». И как же ненавидели и продолжают ненавидеть Россию в Восточной Европе! «Благодарность» маоистского Китая также находилась в череде геостратегических просчетов.

А вот сравнительно недавний и весьма красноречивый случай: Горбачев инициировал объединение Германии. Необходимо особо подчеркнуть, что западные страны отнюдь не желали германского геостратегического усиления. Но Москва все равно пошла навстречу устремлениям Германии, что было сопряжено с очевидными дипломатическими рисками. И где немецкая благодарность России?!

Россия по-прежнему оказывает помощь различным режимам, рассчитывая на соответствующую благодарность. Исторический опыт говорит: никакой благодарности не будет. Прозрение Александра III о том, что у России есть только два союзника – ее армия и флот, – сохраняет свою актуальность и поныне.

Государство должно руководствоваться национальными интересами, а не моральными обязательствами

Попытаемся разобраться, в чем причины устойчиво репродуцируемой иллюзии. Существует, как известно, несколько различаемых подходов к пониманию содержания внешней политики. Теория реализма основывается на представлении об имманентной борьбе государств друг с другом. Государство, сообразно с этим подходом, должно руководствоваться национальными интересами. Наличия каких-либо моральных обязательств одного государства перед другими эта теория не предполагает. Напротив, если одно государство использует в своих интересах связанные с моралью иллюзии других государств, это, безусловно, положительно характеризует его руководство.

В парадигме реализма выстраивали и выстраивают свою политику большинство государств мира. Зачастую этот подход не артикулируется, а составляет политическую традицию. Ожидание благодарности от государства, принципиально отвергающего любые моральные интенции в международных отношениях, абсурдно.

Помощь от «чужих» интерпретируется как свидетельство их слабости

Другой подход основывается на идее группового позиционирования государств (религиозное, либеральное, марксистское). Для этого подхода моральные отношения допускаются только в отношении «своих». С «чужими» же идет борьба. Помощь от «чужих» интерпретируется в этом понимании как свидетельство их слабости. Философия группового подхода определяла на отдельных исторических этапах и внешнюю политику России.

Но большее влияние оказывал подход, состоящий в экстраполяции на межгосударственные отношения традиции межличностных отношений. Если мораль необходима в отношениях между людьми, то она, по логике этого подхода, необходима и в отношениях между государствами.

Но вспомним древнекитайские стратагемы. «Для победы над врагом недостаточно знать себя: надо еще знать противника». Соответственно, для успешности России на международной арене необходимо понимание философии внешней политики геополитических визави. Моральности политики этих субъектов в отношении России ожидать не приходится.