Социализм как реальность: демография против пропаганды

Советская власть любила хвастаться своей системой здравоохранения и высокими социальными стандартами

Демография как наука обладает инструментами объективного описания ситуации в том или ином обществе. Личные предпочтения бывают разные, и соответственно критерии качества жизни субъективны.

Поэтому для того, чтобы проанализировать положение в стране в разные ее эпохи уместно обратиться к показателям, которые не зависят от личного мнения.

В этой статье я приведу ряд графиков, характеризующих положение в России (РСФСР), ограничившись минимальными комментариями.

график 1

На фоне роста потребления алкоголя в РСФСР стагнировала, а потом и вовсе упала ожидаемая продолжительность жизни:

график 2

Советская власть очень любила похвастаться своей лучшей в мире системой здравоохранения и высокими социальными стандартами.

Наиболее точной характеристикой первого и второго является смертность, от которой отсчитывается ожидаемая продолжительность жизни. Младенческая смертность в советские времена, конечно, же упала, хотя и продолжала оставаться значительно выше, чем в странах Западной Европы. Тут помогли антибиотики (но не большевики их изобрели) и повышение уровня бытовой культуры, которое началось до революции.

А как обстояли дела в старших возрастах? А вот так:

График 3

Все познается в сравнении, поэтому уровень смертности в РСФСР уместно сопоставить с положение в других странах.

Специально беру 1984 год, так сказать «золотое советское время», когда массовые репрессии и голод остались в прошлом, а Катастройка еще не началась. Столбцы диаграммы показывают уровень смертности. Каждые два столбца привязаны к одному возрастному периоду.

Россия и Финляндия:

График 4

Россия и Япония:

График 5

Россия и Тайвань:

График 6

При сравнении с другими странами миф о благоприятности советского строя развеивается, а заодно развеивается миф об «отсталой» Испании:

График 7

График 8

В 1959 году неистощимый выдумщик Хрущев заявил, что смертность в СССР самая низкая в мире.

Данные по России этого не подтверждают, но старая байка так до сих пор и гуляет в публицистике, и «красные авторы» время от времени вспоминая про «успехи СССР», повторяют эту хрущевскую глупость.

График 9

Тем не менее в 1959 году советская Россия смотрелась вполне достойно:

График 10

Интересно отследить динамику смертности по десятилетиям:

График 11

Как обстояли в 1984 году дела у наших товарищей по несчастью из социалистического лагеря?

График 12

График 13

А теперь посмотрим, чего добились «господа-реформаторы». Сравним Россию в 1984 году и Россию в 2010. Подчеркиваю, что беру не СССР 1984 года, а РСФСР.

График 14

Нетрудно заметить, что ситуация не сильно изменилась за тридцать лет. В чем-то получше, в чем-то похуже. Вот собственно и ответ всем, кто говорят, что жизнь сейчас намного лучше чем в советские времена. Смертность - самый точный показатель качества жизни.

Кстати, а как изменилась смертность за те же 30 лет в Финляндии?

График 15

Финляндию уместно сравнивать с Россией в силу сходных климатических условий. Как видим, у нашего соседа налицо резкий прогресс.

Ну и напоследок:

График 16

P.S. Исходные данные для построения графиков для XX века взяты с mortality.org, а по дореволюционной России из книги С.А. Новосельского «Смертность и продолжительность жизни в России».