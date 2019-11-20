Социализм как реальность: демография против пропаганды
Демография как наука обладает инструментами объективного описания ситуации в том или ином обществе. Личные предпочтения бывают разные, и соответственно критерии качества жизни субъективны.
Поэтому для того, чтобы проанализировать положение в стране в разные ее эпохи уместно обратиться к показателям, которые не зависят от личного мнения.
В этой статье я приведу ряд графиков, характеризующих положение в России (РСФСР), ограничившись минимальными комментариями.
график 1
На фоне роста потребления алкоголя в РСФСР стагнировала, а потом и вовсе упала ожидаемая продолжительность жизни:
график 2
Советская власть очень любила похвастаться своей лучшей в мире системой здравоохранения и высокими социальными стандартами.
Наиболее точной характеристикой первого и второго является смертность, от которой отсчитывается ожидаемая продолжительность жизни. Младенческая смертность в советские времена, конечно, же упала, хотя и продолжала оставаться значительно выше, чем в странах Западной Европы. Тут помогли антибиотики (но не большевики их изобрели) и повышение уровня бытовой культуры, которое началось до революции.
А как обстояли дела в старших возрастах? А вот так:
График 3
Все познается в сравнении, поэтому уровень смертности в РСФСР уместно сопоставить с положение в других странах.
Специально беру 1984 год, так сказать «золотое советское время», когда массовые репрессии и голод остались в прошлом, а Катастройка еще не началась. Столбцы диаграммы показывают уровень смертности. Каждые два столбца привязаны к одному возрастному периоду.
Россия и Финляндия:
График 4
Россия и Япония:
График 5
Россия и Тайвань:
График 6
При сравнении с другими странами миф о благоприятности советского строя развеивается, а заодно развеивается миф об «отсталой» Испании:
График 7
График 8
В 1959 году неистощимый выдумщик Хрущев заявил, что смертность в СССР самая низкая в мире.
Данные по России этого не подтверждают, но старая байка так до сих пор и гуляет в публицистике, и «красные авторы» время от времени вспоминая про «успехи СССР», повторяют эту хрущевскую глупость.
График 9
Тем не менее в 1959 году советская Россия смотрелась вполне достойно:
График 10
Интересно отследить динамику смертности по десятилетиям:
График 11
Как обстояли в 1984 году дела у наших товарищей по несчастью из социалистического лагеря?
График 12
График 13
А теперь посмотрим, чего добились «господа-реформаторы». Сравним Россию в 1984 году и Россию в 2010. Подчеркиваю, что беру не СССР 1984 года, а РСФСР.
График 14
Нетрудно заметить, что ситуация не сильно изменилась за тридцать лет. В чем-то получше, в чем-то похуже. Вот собственно и ответ всем, кто говорят, что жизнь сейчас намного лучше чем в советские времена. Смертность - самый точный показатель качества жизни.
Кстати, а как изменилась смертность за те же 30 лет в Финляндии?
График 15
Финляндию уместно сравнивать с Россией в силу сходных климатических условий. Как видим, у нашего соседа налицо резкий прогресс.
Ну и напоследок:
График 16
P.S. Исходные данные для построения графиков для XX века взяты с mortality.org, а по дореволюционной России из книги С.А. Новосельского «Смертность и продолжительность жизни в России».