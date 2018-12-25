Россия расширила введенные санкции против Украины

15:57

Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры. Как объявил в твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев, он подписал соответствующее постановление.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — сообщил Медведев.

Документ на момент написания новости опубликован не был.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. В «черный список», который был представлен 1 ноября, были включены 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В список, в частности, попали спикер и вице-спикеры украинского парламента, лидеры крупных партий, несколько министров, в том числе главы силовых ведомств, а также руководитель администрации президента Украины.

Санкции, в частности, предусматривают блокировку счетов фигурантов «черного списка» в российских банках и запрет на вывод их капитала за пределы России.