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Россия расширила введенные санкции против Украины

15:57 25.12.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры. Как объявил в твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев, он подписал соответствующее постановление.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — сообщил Медведев.

Документ на момент написания новости опубликован не был.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. В «черный список», который был представлен 1 ноября, были включены 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В список, в частности, попали спикер и вице-спикеры украинского парламента, лидеры крупных партий, несколько министров, в том числе главы силовых ведомств, а также руководитель администрации президента Украины.

Санкции, в частности, предусматривают блокировку счетов фигурантов «черного списка» в российских банках и запрет на вывод их капитала за пределы России.

Темы: Отношения России и Украины, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 18:16
Гость: Санкции за недовольство фактом грабежа???

К ручонкам кусок Украины прибрать
Да жертву разбоя ещё и карать
За то, что резонно в ответ огрызается
И вправить мозги оккупанту пытается???
25.12.2018, 18:10
Гость: Он скорее

русским врубит до гланд.
25.12.2018, 18:09
Гость: Патриот России

Санкциями фашистов не проймёшь! Вот США и ЕС пыжатся, а Кремлю хоть бы хны...
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