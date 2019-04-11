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Майкла Калви отпустили из СИЗО под домашний арест

18:29 11.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви перевели под домашний арест. Об этом суд попросили следователи. Инвестора освобождают прямо в зале суда.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест Майклу Калви. По домашним арестом он пробудет три дня — 13 апреля истечет срок, на который была продлена первоначальная мера пресечения. Через три дня домашний арест продлят или отменят. А срок следствия по делу продлили до 13 августа.

Адвокаты просили предоставить Калви возможность ежедневных прогулок с посещением магазинов, но получили отказ. На время следствия он будет постоянно находиться по адресу фактического проживания. Ему запретили пользоваться интернетом и сотовой связью.

СК попросил отпустить Калви под домашний арест из-за его инвестиционной и благотворительной деятельности, а также многочисленных ходатайств за него. Следователь Людмила Самойленко отметила, что у Калви есть постоянное место работы, он занимается развитием российских инвестиционных проектов и благотворительностью. Она также обратила внимание суда на наличие у обвиняемого недвижимости в России и трех детей, которые находятся у него на иждивении.

«Для меня бегство из России в связи с уголовным делом будет равносильно признанию вины и самоуничтожению. Вся моя жизнь — в России», — сказал сам Калви в ходе заседания.

Следователь подтвердил, что инвестор помогает расследованию. «Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но сейчас обстоятельства изменились с учетом позиции обвиняемого, который способствует раскрытию преступления», — сказал следователь в суде.

Кроме того, против изменения меры пресечения не возражал также представитель банка «Восточный», который является потерпевшим в этом деле.

Защита просила также разрешить Калви ежедневные двухчасовые прогулки с возможностью посещать магазины, но против этого выступили следователи.

В среду суд продлил срок содержания под стражей директору по инвестициям фонда Baring Vostok Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну и главе «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову до 14 июля.

Майкл Калви и еще пять фигурантов дела Baring Vostok находятся под арестом с середины февраля по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступных, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, стоимость которых была якобы сильно завышена.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 23:04
Гость: Leon

Деньги в западных банках ближе к телу.
11.04.2019, 21:55
Гость: Иван простак

Снова пора вводить формулировку « низкопоклонство перед западом».
Позорище!
11.04.2019, 21:35
Гость: Не просить нужно, а шантажировать!

Чудной этот Майкл: пригрозил бы назвать
Того, кто ему разрешил воровать,
Его обязуясь быть высшею "крышей",
Так без оговорок на волю бы вышел...
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