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В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

09:48 12.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года, пишет РИА Новости.

"Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу", - говорится в письме депутата. 

По словам Власова, общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

"Вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения", - пояснил он.

Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру. "Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - заключил он.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 19:10
Гость: кенто

А что взамен? В 60-е годы стояла бочка с пивом с кружками. Неожиданно кружки исчезли ( была какая зараза) Продавали в свою тару. А какая тара после работы? Мужики завели стеклянную банку и пили из нее все. Потом на дереве у бочки висело несколько банок и стакан.
12.04.2019, 16:55
Гость: Алекс

будем, как в Союзе заворачивать колбасу в "картон" по цене колбасы. Ходить с авоськами.А полуфабрикаты во что упаковывать, господа дебилы не думают?
12.04.2019, 15:03
Гость: rk Вот те многоходовочка.

Ввели налог на мусор, а теперь хотят запретить мусорить. Совсем уже редиски.
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