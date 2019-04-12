В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

09:48

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года, пишет РИА Новости.

"Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу", - говорится в письме депутата.

По словам Власова, общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

"Вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения", - пояснил он.

Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру. "Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - заключил он.