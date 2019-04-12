Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

10:25

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.

Кадыров отметил, что во время войны газопроводные сети были практически разрушены, республика понесла огромные потери. При этом не было возможности контролировать потребление газа.

В связи с этим Кадыров предложить провести инвентаризацию и определить долги, не подлежащие взысканию по закону.

Глава республики привел в пример практику, когда государство-кредитор списывает задолженности "в силу различных обстоятельств или за давностью лет", и напомнил, что Россия простила многим государствам старые долги.

"Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", — приводит его слова РИА Новости.