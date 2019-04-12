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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

10:25 12.04.2019
Рамзан Кадыров
Фото с сайта 24smi.org
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.

Кадыров отметил, что во время войны газопроводные сети были практически разрушены, республика понесла огромные потери. При этом не было возможности контролировать потребление газа.

В связи с этим Кадыров предложить провести инвентаризацию и определить долги, не подлежащие взысканию по закону.

Глава республики привел в пример практику, когда государство-кредитор списывает задолженности "в силу различных обстоятельств или за давностью лет", и напомнил, что Россия простила многим государствам старые долги.

"Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", — приводит его слова РИА Новости.

Темы: Чечня, Газпром, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 20:05
Гость: гость

По справедливости Кадыров хочет! Тогда пусть из своего кармана платит.
12.04.2019, 19:59
Гость: Макар

//... (я не хочу из своего кармана поддерживать это безобразие...///
Тебя будут спрашивать...?
12.04.2019, 18:59
Гость: Что-то мне подсказывает

Просто так газ НЕ СВОРУЕШЬ! Нужно согласовывать, делиться. Это система, которая умела списывать и прикрывать!!! Чего они устроили СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ЛОХОВ (я не хочу из своего кармана поддерживать это безобразие эту систему). Начинать надо с местных князьков (как одного сенатора уже задержали) и сажать с полной конфискацией,- деньги НАЙДУТСЯ. И другим неповадно будет. Конечно, я сомневаюсь в честности нынешнего правосудия. Насквозь прогнивщший антинародный РЕЖИМ.
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