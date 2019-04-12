Логотип федерального телеканала запустят в космос в честь Дня космонавтики

18:26

В честь Дня космонавтики телеканал «МИР» запустил свой логотип в стратосферу. Наблюдая за его полетом, телезрители смогут увидеть, как меняется погода и слои атмосферы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в KM.RU.

Логотип телеканала в стратосферу с набережной Невы отправила съемочная группа «МИРа» и команда метеорологов. Логотип прикрепили на небольшой метеозонд. Сейчас это белый шар диаметром полтора метра с прикрепленной аппаратурой метеорологов. Когда зонд войдет в верхние слои атмосферы, его размеры увеличатся в 15 раз.

Шар поднимется на высоту 30 километров со скоростью 5 метров в секунду. За происходящим в полете можно будет наблюдать при помощи двух специально установленных маленьких камер.

Стратосфера, куда через некоторое время должен прилететь логотип телеканала, находится на высоте от 11 до 50 километров от Земли. Плотность воздуха там в сотни раз меньше, почти нет водяного пара, и, как следствие, облаков – метеозонду ничего не помешает измерять погодные показатели и изучать атмосферу, а зрителям телеканала «МИР» – увидеть уникальную, в буквальном смысле слова космическую картинку.