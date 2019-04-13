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Новосибирского педагога судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

18:56 13.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Учительницу из Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью ученика, гражданкой Узбекистана, пишет "НГС.Новости".

По данным издания, конфликт произошел на родительском собрании. Согласно заявлению потерпевшей, гражданки Узбекистана, Оганисян назвала ее "хамкой". После этого женщина написала на педагога заявление в прокуратуру.

Мировой суд вынес решение об административном нарушении, но затем делом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района. Среди показаний ведомство, в частности, нашло свидетельства о том, что учительница назвала гражданку Узбекистана оскорбительным для жителей Средней Азии словом и сказала, чтобы она "ехала домой".

Свидетель по делу, директор школы Антон Димитрюк, утверждает, что Оганисян не оскорбляла национальность матери ученика.

"Она сказала "учи русский язык", замечание было сделано грубовато, конечно, и "хамка". Все", — заявил Димитрюк изданию.

Как пишет издание, Оганисян грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, женщину в досудебном порядке внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, из-за чего у нее заблокировали все банковские счета.
 

Темы: Кораблекрушения и происшествия на воде, Происшествия
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Комментарии читателей
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14.04.2019, 02:54
Гость: Виктор.Красноярск

А ты недопускаешь , фамилия по мужу .
14.04.2019, 00:41
Гость: Федор

Мучимые дурью. И что учителям теперь — малограмотным погонщикам горных ослов пустыни из Средней Азии и их отпрыскам пятки целовать?
13.04.2019, 23:57
Гость: Pupsik

Самое смешное, что суда еще не было, а счета уже заблокировали! На каком основании? Произвол полный - Северная Буркина Фасо во главе с Пугабе Первым (моральный людоед, питается русскими). А русским на будущее - открывайте счета в европейских банках - туда людоеды не доберутся.
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