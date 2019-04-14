Полиция возбудила дело о мошенничестве в РУСАДА

08:09

Столичная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования, пишет "Интерфакс".

По данным следствия, некие сотрудники РУСАДА оплачивали по завышенной цене оборудование для сбора проб для допинг-контроля и прочие расходные материалы. Как полагает полиция, тем самым бюджету был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Хищения происходили в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года, отметили в пресс-службе столичной полиции. В это время Московской антидопинговой лабораторией РУСАДА руководил Григорий Родченков, который стал информатором WADA и призывал организацию не восстанавливать аккредитацию РУСАДА.