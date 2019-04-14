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Полиция возбудила дело о мошенничестве в РУСАДА

08:09 14.04.2019
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Столичная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования, пишет "Интерфакс".

По данным следствия, некие сотрудники РУСАДА оплачивали по завышенной цене оборудование для сбора проб для допинг-контроля и прочие расходные материалы. Как полагает полиция, тем самым бюджету был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Хищения происходили в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года, отметили в пресс-службе столичной полиции. В это время Московской антидопинговой лабораторией РУСАДА руководил Григорий Родченков, который стал информатором WADA и призывал организацию не восстанавливать аккредитацию РУСАДА.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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14.04.2019, 11:18
Гость: 11;18

Григорий Родченков виноват во всех грехах РУС-АДА и добавьте сюда Госдеп. ОН тоже виновник всех русских бед.
14.04.2019, 11:17
Гость: Наталья Михайловна

Боже мой! Один миллион рублей! Это Чемезову на зубную щетку не хватит. А Васильева, увидев на земле валяющийся миллион, и не подняла бы.Было бы о чем говорить! Конечно таких надо судить по всей "строгости наших законов". Чтобы не позорили честь Васильевых и Чемезовых такой мелочью.
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