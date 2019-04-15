Математик, машиностроитель и военный стратег — такие люди должны управлять страной

Юрий Болдырев о прошедшем 12 апреля ММСЭФ памяти академика Ж.И.Алферова

Юрий Болдырев. Фото с личной страницы в соцсети

Всемирно известный математик — академик РАН и, одновременно, специалист по финансовому регулированию; директор машиностроительного завода в Череповце, выжившего и развивающегося вопреки всей политике нынешней власти; генерал-полковник — военный стратег, два десятка лет назад организовавший, с целью предотвращения кровопролития, «бросок на Приштину» и взятие под контроль аэропорта «Слатина» — сидели на пленарном заседании Московского международного социально-экономического форума памяти академика Ж.И.Алферова втроем, рядом. Жаль, никто не сделал снимок вместе тех, кто, по здравой логике, и должен бы управлять нашей страной…

Разумеется, и академик Б.С.Кашин, и директор В.Н.Боглаев, и генерал-полковник Л.Г.Ивашов, и знаменитый кинорежиссер В.В.Бортко, и 1-й зампред комитета по экономической политике Госдумы Н.В.Арефьев, и профессор В.Ю.Катасонов, и просветитель, борец против «цифрового рабства» О.Н.Четверикова, и соруководитель группы «Союз» в Верховном Совете СССР В.И.Алкснис, и профессор-математик Г. Г.Малинецкий, и депутат Мосгордумы Е.А.Шувалова, и защитник патриотов, репрессируемых нынешней властью Е.Л.Рохлина (дочь генерала Льва Рохлина), и лауреат Государственной премии СССР В.П.Занин, и координатор ПДС НПСР В.И.Филин, и руководитель Ростсельмаша, сопредседатель прежнего форума (МЭФ) К.А.Бабкин — не только собрались вместе в одном зале, но и выступили на пленарном заседании ММСЭФ.

Был заявлен в программе, но не смог присутствовать и выступить единый кандидат в президенты России 2018 года от левых и национально-патриотических сил П.Н.Грудинин. Его заявленная тема: «Земля — не спекулятивный товар, а средство производства». Что ж, жаль, что выступить не удалось, но само название темы, сама заявка и постановка вопроса — уже достаточно красноречивы и убедительны. Более того, незримо в зале он все же присутствовал. Ведь у нашего форума, в отличие от «гайдаровских» и прочих им подобных, нет ни щедрых спонсоров — госбанков и госкорпораций, ни режима наибольшего благоприятствования от властей. Грудинин же договорился с Домом культуры Совхоза имени Ленина (ДК принадлежит не совхозу, а поселку совхоза) о безвозмездном предоставлении помещения, вследствие чего и стало возможно проведение ММСЭФ не только виртуально (в роликах на интернет-каналах — как это планировалось изначально), но и с очной встречей множества незаурядных и выдающихся людей.

Не смог присутствовать в зале, в силу ограничений, наложенных на период после отбывания наказания, полковник В.В.Квачков, но была его жена, а он сам присутствовал дистанционно: заранее записал видеовыступление, которое и транслировалось во время, отведенное для него в программе. Ограничения же вытекали из того, что форум официально — московский, но фактически — подмосковный (за МКАД, хотя и всего примерно в полукилометре). Пересечь МКАД и тем самым выйти за зону, отведенную для проживания, В.В.Квачкову оказалось не разрешено.

Не смог присутствовать и даже передать видеозапись своего выступления писатель Ю.А.Екишев, неожиданно арестованный на «экстремистскую деятельность» накануне — за день до начала Форума.

…Парадокс: человек и впрямь в своей жизни держал в руках опасное оружие — топор, но исключительно для того, чтобы своими руками рубить (строить) церковь. Был осужден за экстремизм, отсидел — вышел менее года назад. И на нашем форуме планировался его доклад «Система согласования интересов — как альтернатива манипулированию». Это он так коварно скрывал свои истинные цели и планы? Или же в «экстремисты» у нас опять попадают те, кто ищет совершенно мирные и законные способы пресечения манипулирования нами, но именно это — и есть главная угроза для нынешней власти?

В короткой статье невозможно описать даже тысячную долю того, о чем говорили участники Форума, но в ряде случаев сами даже и названия докладов — уже показательны. Приведу лишь несколько:

— И.Н.Острецов, «Энергетические проблемы человечества»;

— В.Ю.Катасонов, «Кто управляет Россией?»;

— В.Н.Боглаев, «Высокотехнологичное производство — как неотъемлемый элемент суверенитета страны»;

— В.П.Занин, «Заниженный курс рубля — конкурентное преимущество или механизм разграбления страны?»;

— И.Б.Миронов (не смог присутствовать, но представит доклад для опубликования), «О проблеме рейдерства с участием госструктур»;

— В.М.Симчера, «Россия — в кривом зеркале статистики»;

— Т.С.Федяева, «Бездомность — как квинтэссенция политики властей»;

— В.И.Филин, «О защите территориальной целостности России»;

— Б.С.Кашин, «О состоянии отечественной науки»;

— В.И.Соболев, «О состоянии и задачах развития Вооруженных сил»…

А начинался Форум, естественно, с минуты молчания по выдающемуся ученому и гражданину Ж.И.Алферову. И первый доклад — после вступительного слова председателя Оргкомитета — «О вкладе в отечественную и мировую науку Ж.И.Алферова» (А.И.Субетто).

Международный статус форума был обоснован присутствием делегации из Белоруссии, двое из членов которой выступили на пленарном заседании: академик Национальной академии наук Беларуси П.Г.Никитенко и сопредседатель Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии А.М.Бирюков.

Стоит также отметить, что на Форуме был представлен широкий спектр общественных и политических сил. В частности, на пленарном заседании выступали председатель Российского профсоюза среднего и малого бизнеса А.П.Попов, председатель партии малого бизнеса России Ю.П.Сидоров, председатель «Партии дела» К.А.Бабкин и несколько представителей руководства этой партии; представители КПРФ Н.В.Арефьев, В.С.Савчук, Е.А.Шувалова и другие, а также ряд участников ПДС НПСР и команды «Народного правительства»: Е.Л.Рохлина, В.М.Симчера, В.И.Алкснис, О.Н.Четверикова и другие. Некоторые из выступавших и соорганизаторов Форума — одновременно в нескольких ролях, например, директор Череповецкого ЛМЗ В.Н.Боглаев — и в «Партии дела», и в команде «Народного правительства»; председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки генерал-лейтенант В.И.Соболев — и в КПРФ, и в команде «Народного правительства».

Дополнительно анонсировали на пленарном заседании свои выступления на секциях или как минимум, были представлены собравшимся такие заслуженные и известные люди, как кандидат в председатели правительства РСФСР в 1990-м году М.А.Бочаров, первый зампред Верховного Совета РСФСР Ю.М.Воронин, замминистра атомной промышленности Б.И.Нигматулин, замдиректора Института Дальнего Востока РАН А.В.Островский и другие. А в числе еще не столь заслуженных, но молодых и перспективных — популярный ведущий передач интернет-канала «Красная линия» экономист В.Жуковский.

На пленарном заседании, к сожалению всем пришлось говорить очень коротко — ведь весь Форум уместили в один день. Но подробнее затем — на секциях.

Секции, как и планировалось, было четыре:

— «Экономическая и промышленная политика и экономический суверенитет», ведущие М.Д.Абрамов, В.Н.Боглаев, И.М.Братищев;

— «Наука, образование, культура», ведущие Б.С.Кашин, А.С.Миронов, О.Н.Четверикова;

— «Социальное государство, профсоюзы, малый бизнес и самозанятость», ведущие А.П.Попов и В.И.Филин;

— «Как не допустить повторения разрушения страны?», ведущие В.И.Алкснис, Ю.В.Блохин, В.Б.Исаков.

В целом же на секциях выступления были тоже очень плотно — старались дать возможность выступить большому количеству людей всего за два часа. То есть, и это были фактически — лишь анонсы докладов.

Важно также, что ММСЭФ в целом не начался и не закончился 12 апреля. Первые региональные и просто отдельные секции (в частности, в Брянске) начались еще за неделю до основного мероприятия, часть проходила синхронно (Ижевск, Тюмень и другие), а часть закончится лишь 17 апреля (в Санкт-Петербурге) и 19 апреля (в Москве — проводит общество «Российские ученые социалистической ориентации»).

И, главное: подробнее и доклады, анонсы которых прозвучали 12 апреля, и новые актуальные материалы — затем в роликах на интернет-канале «Спец». А в условиях, когда все основные центральные СМИ о форуме, разумеется, не скажут ни слова, стоит призвать, чтобы информацию максимально размещали и на других неподвластных нынешнему режиму интернет-каналах, которые захотят подключиться к движению. Плюс информация на странице Форума в сети Вконтакте и на сайте Форума.

По итогам работы секций и по их инициативе были приняты ряд обращений, в том числе, по проблеме сожженного института ИНИОН РАН и по провоцируемому и разгорающемуся новому конфликту на Северном Кавказе (будут опубликованы после редакционной доработки).

По инициативе секции «Социальное государство…» была поддержана резолюция с выражением солидарности и поддержки П.Н.Грудинину и Совхозу имени В.И.Ленина — давление на них, включая клеветнические компании в СМИ, не прекращается (также будет опубликована после редакционной доработки).

И последнее. Форум — не узко партийно-политическое мероприятие, и я, как председатель Оргкомитета Форума изначально не ставил перед собой задачу выработки какой-либо общей итоговой резолюции. Слишком разных (хотя и в целом сонаправленных) людей мы собираем, и мне представлялось, что просто из самой совокупности выступлений будут вытекать определенные выводы — как это было ранее на МЭФ. Но Оргкомитет Форума оказался в этом смысле радикальнее, чем мне изначально представлялось, а Форум в целом эту позицию поддержал.

В результате в конце первых двух пленарных заседаний был зачитан проект резолюции, принятый за основу для доработки редакционной комиссией во главе с академиком Б.С.Кашиным, а на заключительном пленарном заседании резолюция была принята в уже окончательном, отредактированном виде. Резолюция опубликована на ресурсах Форума — пересказывать ее нет необходимости. Главное же в ней, с моей точки зрения, одно: России — не только созидательный курс (это — девиз нашего форума), но и, в обеспечение самой возможности нового, действительно созидательного курса — смену власти и формирование правительства народного доверия, а также реализацию права на прямое народное самоуправление, включая механизм общенародного референдума.