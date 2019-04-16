Россия не признает решение гаагского суда по иску «Укрнафты»

18:56

Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ..

В Минюсте отметили, что "РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии". По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Ранее компания "Укрнафта" сообщила, что "12 апреля 2019 года арбитражный суд вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества ПАО "Укрнафта" в аннексированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым". В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.