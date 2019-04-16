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Россия не признает решение гаагского суда по иску «Укрнафты»

18:56 16.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн. 

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили ТАСС  в пресс-службе Минюста РФ..

В Минюсте отметили, что "РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии". По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Ранее компания "Укрнафта" сообщила, что "12 апреля 2019 года арбитражный суд вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества ПАО "Укрнафта" в аннексированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым". В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 00:21
Гость: Олле

Полагаю,что надо прзнать - и расплатиться натурой - парочкой ракет по русофобскому гнездовищу :)))
17.04.2019, 00:09
Гость: Сергей

Америка тоже не признает решения еврпоеского суда.
Послать евросуд - признак силы.
А украина - обычная колония, вот и обращается за чужой помощью
16.04.2019, 23:54
Гость: Странная какая-то логика...

Договор "о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года" искать не хочу. Но, судя по названию, в нём должно говориться о ВЗАИМНЫХ инвестициях. А во время данной инвестиции Крым был ещё украинский.
Соответственно, под этот договор инвестиции не подпадали - на момент инвестирования, они были внутриукраинским делом(?)... Выходит, что их под него подвели задним числом?
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И кстати, инвестиции на то и инвестиции, что инвестор рискует их полностью потерять, особенно при форсмажоре. Никто не гарантирует их возврат - вложение на свой страх и риск. И он знает об этом, заранее соглашаясь на такой поворот. В данном случае - именно форсмажор по-моему.
И суд подтвердил, вроде бы, инвестиционный характер этих вливаний...
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Я не то чтобы кого-то обеляю, но на фоне этого, данное решение арбитража как-то странно смотрится.
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Повторюсь - я не правовед и могу ошибаться. Просто любопытно стало...
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