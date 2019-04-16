Оценки Сталина: новые рекорды

Сергей Черняховский: «Страна, которая знает, что в ее прошлом были Победы, Прорывы и Величие, пытается вспомнить, как это ей удавалось»

У Левады сегодня очень неординарные данные по Сталину. Впервые сумма положительных личных чувственных оценок - восхищение, уважение симпатия - превысила 50%. Отрицательные - неприязнь, раздражение, страх, ненависть – собрали 14%. Год назад первая сумма составляла 40%.

Впервые положительные оценки роли в истории страны доросли до 70% (раньше положительные оценки были в пределах 55%), отрицательные - 19%. В прошлом году соответственно было 54% положительных и 30% отрицательных оценок.

Впервые (за исключением 2015 г.) в опросе сумма считающих жертвы оправданными высокими целями и великими результатами превысила процент считающих, что их ничем оправдать нельзя: 46% против 45%. Сам вопрос звучал, если совсем точно, следующим образом: «Как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?».

Все предыдущие годы доля считающих, что понесенные жертвы ничем нельзя оправдать, была заметно выше признающих их оправданность. Но разрыв постоянно сокращался. Еще год назад доля считающих, что понесенные жертвы оправданы, была 36%. Считающих, что оправдать их нельзя ничем – 49%. Сегодня впервые первая цифра превысила вторую.

Все впервые.

Если комментировать: страна хочет побед - технических, политических и экономических прорывов, и этим объясняется доминирование положительного отношения людей к Сталину. Да, 70% жителей РФ положительно оценивают его историческую роль, да, 4% - просто восхищаются, 41% - уважает, 6% - просто симпатизирует. И все больше людей считает, что те жертвы, которые были – были оправданы. С жертвами, конечно, все непросто… Но – «Великие цели и великие результаты». И в кратчайшие сроки».

Люди вспоминают, какому давлению и какому удару подверглась страна тогда – и каким ударом ответила. И что смогла создать и построить. И видят давление и удары, которым она подвергается сегодня, и понимают, что с нынешним экономическим блоком правительства – хоть пять Шойгу поставь во главе армии – с победами будет сложно.

Люди хотят результатов. Хотят динамики и продвижения вперёд. К слову, конфликт на Украине длится уже больше, чем Великая Отечественная война. И дольше, чем Гражданская война в России. А Киев еще под властью фашистов.

Более того, продолжительность конфликта на Украине уже достигает продолжительности конфликта во Вьетнаме. Причём последний всерьёз начался в 1965 году, но уже через пять лет, в 1970 году, стало ясно, что американцы озадачены одним – как из Вьетнама выбраться.

Немаловажное значение имеет и отношение российского народа к инициаторам и проводникам той экономической политики, которая в настоящее время реализуется в России.

В 1937 году лидеры экономического блока и множество наглеющего чиновничества были бы расстреляны. В современных условиях люди, когда ощущают наглость чиновников, саботаж, они начинают говорить: «Да, значит, понятно, почему Сталин чиновников гонял и отстреливал».

Когда они видят массу неустройств и преступлений, они говорят, что надо действовать по-сталински. Конечно, никто не хочет, чтобы за ним приехали и просто так забрали. Но, с другой стороны, все понимают, что разговоры о трагедии невиновных – это обеспечение безнаказанности нынешних виновных. Виновных и в экономических неудачах, и в росте цен, и в падении доходов, и - не меньше – виновных в прямой антироссийской и профашистской борьбе против России.

Поскребите сталинофоба – обнаружите бандерофила либо любителя «лестных братьев» и поклонника Горбачева.

Растущая популярность Сталина - это запрос на успех, перемены и твёрдость. И запрос на великие цели. Люди хотят видеть великие цели и великие результаты в обозримые сроки. Не обязательно петь аллилуйю Сталину, но в 1930-е годы каждые две минуты пускался либо новый завод, либо новая фабрика.

Путь, который прошла страна с 1920 по 1939 год, намного больше и значимее, чем пройденный с 2000 по 2019. И страна задумывается – почему… И, в частности, отвечает: цели неплохие – но методы явно неэффективные.

И даже если взять самую младшую возрастную категорию респондентов - 18-24 года, то оказывается, что личные положительные чувства у них – 38% - почти в три раза превосходят личные отрицательные – 14%. А положительные оценки роли Сталина в истории – лишь ненамного ниже общих положительных оценок по стране – 65%.

И, что интересно, среди голосовавших год назад за Путина процент относящихся положительно к Сталину – 52% - оказался выше, чем у голосовавших за кандидата КПРФ – 49%.

Общество разочаровалось в КПСС не потому, что ему стали говорить о репрессиях, нелепостях и ошибках, бюрократизации и загнивании верхушки, загнивании, которое, кстати сказать, было намного меньшим загнивания власти в последние четверть века, а потому, что КПСС отказалась строить коммунизм. То есть КПСС отказалась от реализации той мечты, которую подарили ей ее основатели, под реализацию которой она получила от народа власть.

«Советское» – это некий мир мечты, пусть не победившей до конца, но находящейся в стадии реализации. «Советское» – это созданная в конечном счете самим народом промышленность. Победа в войне. Построенные дома. Шаг за шагом, путь понемногу – но подрастающее благополучие. Чувство надежности и безопасности.

Лгут те, кто утверждает, что весь народ пребывал в состоянии страха. Если не весь народ, то, во всяком случае, его подавляющее большинство было убеждено, что живет в самой свободной, самой передовой и самой справедливой стране – чего сейчас, кстати, это самое большинство не считает. И дело здесь вовсе не сводится к пропаганде: таким до определенного момента было общее настроение, и действительность так или иначе подтверждала эту уверенность.

Вот здесь, наверное, главное в ощущении массами того «советского», которого им не хватает сегодня – мира реализуемой мечты. Убежденности в том, что потребление менее важно, чем созидание, что материальное благополучие – лишь вторичная сторона жизни, что дружба может быть важнее денег, что реально общество, где человек человеку друг. Веры в торжество свободы и справедливости. Попытки бросить вызов всей предыдущей истории и всему остальному миру – и создать свой особый, нигде не виданный мир.

«Советское» для массового сознания – это все те успехи, которые были. И поскольку люди так или иначе сами работали на их достижение – и кстати, подчас платили за них своим собственным перенапряжением, своим собственным недоеданием и своим собственным недопотреблением, – эти успехи были тем дороже и тем явственнее.

«Великие цели и результаты» - это то, чего хочет страна. И чего она все больше устает ждать. Все больше понимая, что сделать страну Великой нельзя даром. За Победы нужно платить. Тот, кто не хочет платить, не имеет Побед. А когда он не имеет Побед, он имеете поражение. И прозябание.

Поэтому страна, которая знает, что в ее прошлом были Победы, Прорывы и Величие, пытается вспомнить, как это ей удавалось, и хочет, чтобы эта память о прошлом реализовалась в настоящем.

