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Опрос россиян показал рекордный уровень одобрения Сталина

10:47 16.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны положительно оценивают 70% россиян. Об этом свидетельствует последний опрос «Левада-центра», который привел РБК.

Как выяснили социологи, 52% респондентов считают роль Сталина скорее положительной и 18% — целиком положительной. Это абсолютный рекорд за все время опросов. Так, в 2006–2009 годах данный показатель колебался в диапазоне 39–49%.

Сейчас всего 19% россиян оценивают его роль в жизни страны отрицательно (14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно). Наименьшее количество россиян за всю историю опросов — 11% — затруднились дать точный ответ.

Отмечается, что в 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное отношение к фигуре советского лидера. По мнению социологов, это свидетельствует о возросшем равнодушии граждан к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года планомерно снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину.

Также число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество убежденных, что понесенным жертвам нет никакого оправдания (46% против 45%). Еще в 2008 году большое число жертв возмущало порядка 60% респондентов.

В прошлом году опрос «Левада-центра» показал снижение количества россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство. Таких стало меньше в четыре раза по сравнению с 1991 годом.

Темы: История СССР, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 13:34
Гость: Ваське жмеринскому

Ну если в России только ностальгируют, то вы хохлы барина-хозяина уже себе нашли.
Вы и есть рабы заокеанских хозяев, который вас использует как одноразовый ,неодушевленный инструмент.
16.04.2019, 13:32
Гость: Уж да

Обречен народ, который не помнит,не знает прошлое и плюет в прошлое.
История это уже неоднократно доказала.
И доказывает сейчас, на примере либеральной России.
16.04.2019, 13:31
Гость: Вот она

...во всей красе жертва "святых" девяностых.
Выросшее и воспитанное на либеральной лжи поколение девяностых.
Абсолютная безграмотность, не знание и не понимает истории нашей страны.
Повторяет подлые мантры господ Сванидзе, Гозманов, Амнуэлей и прочих альбацей, вбитые им в глупые головы.
Юноша и русский язык подучите. Не висИлица, а висЕлица. Соответственно - висЕльники.
Сразу видно, что в советской школе вы не учились. Поколение ЕГЭ.
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