Опрос россиян показал рекордный уровень одобрения Сталина

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Роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны положительно оценивают 70% россиян. Об этом свидетельствует последний опрос «Левада-центра», который привел РБК.

Как выяснили социологи, 52% респондентов считают роль Сталина скорее положительной и 18% — целиком положительной. Это абсолютный рекорд за все время опросов. Так, в 2006–2009 годах данный показатель колебался в диапазоне 39–49%.

Сейчас всего 19% россиян оценивают его роль в жизни страны отрицательно (14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно). Наименьшее количество россиян за всю историю опросов — 11% — затруднились дать точный ответ.

Отмечается, что в 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное отношение к фигуре советского лидера. По мнению социологов, это свидетельствует о возросшем равнодушии граждан к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года планомерно снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину.

Также число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество убежденных, что понесенным жертвам нет никакого оправдания (46% против 45%). Еще в 2008 году большое число жертв возмущало порядка 60% респондентов.

В прошлом году опрос «Левада-центра» показал снижение количества россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство. Таких стало меньше в четыре раза по сравнению с 1991 годом.