Группу «ГАЗ» предложили национализировать, пока не отобрали американцы

На наших глазах российское производство из рук олигархов, занесенных в санкционные списки, плавно переходит в руки к прямым ставленникам США

После того, как Олег Дерипаска под давлением американцев потерял контрольный пакет в UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", снизив свою долю и отдав компании одобренным Штатами персонам, это стало угрожать и "Группе ГАЗ".

Олег Дерипаска. Стоп-кадр с видео

Первые решения, озвученные после потери Дерипаской контроля над "Русалом", говорят сами за себя: компания профинансирует строительство завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности США. UC Rusal будет поставлять алюминий для нового производства с Тайшетского алюминиевого завода, строящегося в Сибири.

Теперь Дерипаска выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций и в "Группе ГАЗ", аналогично тому, как он это сделал в En+. Заявление бизнесмена передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Автомобилестроительный холдинг Дерипаски объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Эксперты указывают, что на наших глазах российское производство из рук олигархов, занесенных в санкционные списки, плавно переходит в руки к прямым ставленникам США.

"Просто любая угроза передачи предприятий иностранным собственникам должна быть поводом для их немедленной конфискации и национализации. Нужна немедленная национализация "Группы ГАЗ", – говорит в беседе с Накануне.RU экономист Василий Колташов. – На основании того, что проводится хорошо продуманная операция правящих кругов США и Великобритании по изъятию активов в пользу своих компаний. На этом основании никаких прав на собственность они иметь не должны, все собственники должны быть зарегистрированы в Российской Федерации".

При этом экономист уточняет, что это не значит, что всем иностранным компаниям нужно бояться вкладывать деньги в Россию, это означает лишь то, что все предприятия должны быть перерегистрированы в РФ.

"Либо национализация пакетов акций, принадлежащих Дерипаске (любому человеку, идущему на сделки с Западом), и компенсация акционерам, которые ни в чем не виноваты. Понятно, что он разыгрывает партию с Западом, чтобы легализоваться там окончательно, но пусть легализуется с пустыми карманами", – говорит экономист.

Олег Дерипаска в беседе со СМИ оправдывал свои действия тем, что у "Группы ГАЗ" нет шансов на выживание в случае сохранения американских санкций в отношении нее, поскольку на этом фоне с заводом прекратили сотрудничество многие поставщики и партнеры, опасаясь попадания в санкционные списки. Также, по словам Дерипаски, на компанию оказывают давление банки.

"Приобретено все это Дерипаской было (очень мягко говоря) сомнительным путем, но с чего оно должно переходить американским собственникам? Какие сделки могут быть? Как Медведев вообще мог допустить в свое президентство эту вакханалию с выводом за рубеж IPO? Кто виноват? Так быть не должно сейчас, никаких американских собственников здесь быть не должно, они, по сути, осуществляют рейдерский захват с помощью американского государства", – говорит Василий Колташов.

Штаб-квартира "Группы ГАЗ" находится в Нижнем Новгороде, именно там, на 85-летии автомобильного завода в 2017 году, на встрече с рабочими завода Владимир Путин объявил о своем новом выдвижении на пост руководителя страны. "Сделайте же нам подарок, огласите ваше решение. Ведь ГАЗ за вас!" – сказал ему старший мастер участка ГАЗа Артем Баранов.

"ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!" – скандировал зал. "Лучшего места для объявления об этом, наверное, и нет. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру", – ответил Путин под аплодисменты участников.

Так описывали это событие в СМИ. То, что это холдинг национального значения, объяснять, разумеется, не нужно, ведь даже так долго "кокетничавший" с выдвижением Путин именно здесь огласил свое решение. И вот теперь группа тоже перейдет к нашим стратегическим врагам?

Как уже упоминалось, "ГАЗ" объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, в том числе в Курганской области, где расположен "КАвЗ". Депутат городской думы Кургана, кандидат в губернаторы Яков Сидоров ссылается на данные из доклада Геннадия Зюганова, который, кстати, сейчас судится с Дерипаской в качестве ответчика по делу о чести и достоинстве олигарха.

Из доклада, озвученного в марте этого года, следует, что на текущий момент доля иностранного капитала в энергетическом машиностроении превышает 90%, в металлургии и железнодорожном машиностроении – превышение 70%, добывающая промышленность, химическое производство – более 50%, зарубежные инвесторы имеют до 80% акций в российском финансовом секторе.

"Дерипаска в данном случае не есть исключение, – говорит Сидоров. – Дерипаска – это тот человек, к которому привлекли внимание благодаря КПРФ, в частности то, что было озвучено Зюгановым на том заседании Государственной думы. Этот процесс идет уже 30 лет, не останавливаясь".

Депутат считает, что если зарубежные инвесторы имеют до 80% акций в российском финансовом секторе, иными словами в банковском секторе, то "править бал" будут уже не российские бизнесмены.

"Для иностранных бизнесменов наша судьба, судьба простых работяг, жителей Зауралья вообще мало интересует. Иностранные компании вывели из России (это только официальные данные) более 2,5 трлн руб., поэтому выход здесь один – пока мы не решим вопрос народовластия, пока страной будут управлять олигархи и кучка чиновников, которые обслуживают этих олигархов, толку не будет, останемся сырьевым придатком, – говорит Сидоров. – Когда мы говорим о национализации, речь идет не о вашей пекарне или, более того, квартире, речь идет о национализации стратегических отраслей. На сегодняшний день существуют различные механизмы – я даже не буду говорить "национализация" – механизмы поставить под контроль эти стратегически важные области".

Эксперт перечисляет механизмы, в числе которых финансовые, налоговые рычаги, прогрессивная шкала налогообложения, но ведь никто не пользуется ими, так как это действует во вред самой "правящей верхушке". Экономист Василий Колташов, напротив, считает, что даже переход "Группы ГАЗ" под управление "Ростеха" – вполне возможный вариант.

"Почему нет? Все это можно сделать за 24 часа. Государственная дума – такая машина, которая голосует за что угодно по щелчку. Если Администрация президента захочет, закон будет принят. Сейчас дают американцам сделать свой ход, дальше будут и наши ходы, – уверен экономист Василий Колташов. – Едва ли развитие российского капитализма совместимо с перехватом активов американцами.

Сейчас наша власть пытается не обострять, но потом начнется "туманное судебное разбирательство", будут придираться к форме, к бумагам, не будут действовать прямо, через созданный закон и принцип".

Акционерами ПАО "ГАЗ", по состоянию на 9 мая 2016 г., являются:

ООО "Русские машины" – 65,56% обыкновенных акций;

АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" – 17,52% обыкновенных акций;

Государство – 0,16%;

Прочие – 16,76%.