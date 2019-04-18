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Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве взятки

21:02 18.04.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В Москве задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ). Следственный комитет России инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 млн руб. у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия''» политолога Эраста Галумова, пишет «Коммерсант».

По данным издания, с заявлением о вымогательстве в УСБ ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО «Лефортово» Эраста Галумова Александр. 65 млн руб. у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов, причем взятку они хотели получить в биткойнах.

За эту сумму чекисты пообещали не утяжелять обвинение самому  Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына.

Бывшего гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия''», находящегося в ведении управления делами президента, задержали в феврале прошлого года. Эраста Галумова обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Изначально ему инкриминировали несколько эпизодов, связанных с финансовыми махинациями при сдаче в наем многочисленных площадей «Известий», в том числе в самом центре Москвы. Правда, на сегодняшний день эпизодов в деле осталось всего два, и связаны они уже с махинациями, совершенными при исполнении неких инвестконтрактов.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.04.2019, 23:34
Гость: Погоняло

Вам чё, ушей от дохлого осла не хватает?
18.04.2019, 21:47
Гость: А чё?

Опять? А нельзя ли опубликовать хотя бы 5 фамилий из этого органа, члены которого не вымогают мзду? Руководство не предлагать. Про рыбу, гниющую с головы мы знаем с детства.
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