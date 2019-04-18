]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Росстат посчитал реальные доходы по новой методике. Они снизились на 2,3%

23:27 18.04.2019
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Росстат представил данные о социально-экономическом положении России за первый квартал 2019 года, впервые посчитанные по новой методике.

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В среднем на душу населения реальные доходы россиян в январе—марте составляли 29920 рублей.

Росстат также уточнил данные о реальных располагаемых доходах за 2018 год. По новой оценке они выросли на 0,1%. Ранее ведомство отчитывалось об их снижении также на 0,1%.

Реальные доходы россиян последний раз росли в 2013 году на 4%. Правительство прогнозировало в 2018 году первый за пять лет рост реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение.

С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов. Как указывает РБК, по новой методике увеличена доля зарплаты при расчете дохода и снижены доли дохода от предпринимательской деятельности и собственности.

В 2019 году статистическое ведомство также отказалось от ежемесячной публикации данных о доходах. Теперь эта информация публикуется раз в квартал.

Темы: Макроэкономика и статистические данные, Росстат
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.