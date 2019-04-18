Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

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Доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60% в 2014 году до 47% в 2018 году. Как сообщают «Ведомости», это следует из результатов ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», проведенного по заказу «Сбербанк CIB». Число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего уровня, выросло с 35% до 48%.

Глава аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Ярослав Лисоволик объяснил, что человек может отнести себя к среднему классу, если может откладывать деньги, путешествовать и ходить в рестораны, и к классу «ниже среднего», если денег хватает лишь на основные траты.

В Москве доля среднего класса за четыре года сократилась с 63% до 54%, в Петербурге — с 58% до 51%, в других городах-миллионниках — с 61% до 49%, в регионах — с 56% до 45%.

В Москве число людей с низкими доходами за это время выросло с 27% до 39%, в Петербурге — с 34% до 45%, в миллионниках — с 34% до 48%, в регионах — с 39% до 51%.

Реальные денежные доходы россиян, согласно данным Росстата на январь 2019 года, снижаются пятый год подряд. В 2018 году они снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Также в 2018 году впервые за три года снизились реальные пенсии.