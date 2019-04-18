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Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

12:12 18.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60% в 2014 году до 47% в 2018 году. Как сообщают «Ведомости», это следует из результатов ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», проведенного по заказу «Сбербанк CIB». Число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего уровня, выросло с 35% до 48%.

Глава аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Ярослав Лисоволик объяснил, что человек может отнести себя к среднему классу, если может откладывать деньги, путешествовать и ходить в рестораны, и к классу «ниже среднего», если денег хватает лишь на основные траты.

В Москве доля среднего класса за четыре года сократилась с 63% до 54%, в Петербурге — с 58% до 51%, в других городах-миллионниках — с 61% до 49%, в регионах — с 56% до 45%.

В Москве число людей с низкими доходами за это время выросло с 27% до 39%, в Петербурге — с 34% до 45%, в миллионниках — с 34% до 48%, в регионах — с 39% до 51%.

Реальные денежные доходы россиян, согласно данным Росстата на январь 2019 года, снижаются пятый год подряд. В 2018 году они снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Также в 2018 году впервые за три года снизились реальные пенсии.

Темы: Социальные проблемы в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Сбербанк
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 15:47
Гость: mesozoic_2

Средний класс - если может купить квартиру, все остальные определения - чушь от ново-псевдо-социологов.
18.04.2019, 15:35
Гость: Русский

На таких опросах в средний класс записываются и те кто один раз был в ресторане гостем на свадьбе и совершил путешествие в Москву. Ведь все любят понты кинуть и это не страшно. Страшно то что наша провинциальный гражданин верхом блаженства считает зарплату 66 тыс.руб . -900 евро, в то время как в Эстонии средняя зарплата 1300 евро и она ( наша мечта!) им кажется маленькой и они массово разъехались по Европе где зарабатывают больше.
Вот что с нами сделали ,к чему нас приучили воры.
18.04.2019, 14:47
Гость: о последней информации по выполнению указов по зарплатам

никак ее понимать не надо. гарант сказал, что указы выполнили. значит выполнили. а кто утверждает обратное - агент сша. кто недоволен - пусть катится гастарбайтером на запад. не можешь? - сдохни - помоги пенсионному фонду.
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