Немецкую подлодку нашли у берегов России

18:01

Немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны нашли на берегу Карского моря на полуострове Таймыр. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Информация о найденной подлодке поступила в Русское географическое общество, рассказал член организации Игорь Чапалов. По его словам, на поиски субмарины отправится научная экспедиция под названием «Мы идем в Арктику».

«Координаты подлодки уточняются. В связи с этим принято решение задействовать в экспедиции еще и гидросамолет-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта», — сказал Чапалов.

Отмечается, что люк в подлодку задраен. Как рассказали в РГО, вероятно, немецкое командование завело подлодку на мель к берегу, после чего экипаж ее покинул. Ранее исследователи встречали подобное на Черном море. Однако без изучения объекта ничего определенного сказать нельзя, добавил Чапалов. О каком типе подлодки идет речь, также не ясно.

Экспедиция «Мы идем в Арктику» начнется в середине мая в Красноярском крае. Около 15 человек отправятся на двух специализированных плотах через Норильск до арктического побережья. В ходе поездки планируется очистить побережье Арктики от отходов деятельности советских полярных станций и собрать информацию об истории освоения Севера.

В частности, участники экспедиции намерены составить реестр редких экземпляров старинной техники, которые могут стать экспонатами будущего парка-музея освоения Севера в Красноярске на острове Молокова.