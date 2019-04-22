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В Москве украли картину Левитана стоимостью более 2 млн рублей

12:23 22.04.2019
«Летний пейзаж. Пашня»
Исаак Левитан. «Летний пейзаж. Пашня». Фото с сайта wikimedia.org
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Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

По данным агентства, заявление в полицию подал директор научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова". По его сообщению, неизвестные лица мошенническим путем завладели картиной Левитана "Летний пейзаж. Пашня" (1880-1890 г.).

По словам собеседника агентства, 11 апреля картина была передана по расписке, после чего пропала.

"Стоимость картины в расписке составляет 2 млн 240 тыс рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были", - добавил источник.

Позднее заявитель обнаружил картину на аукционе на одном из профильных сайтов.

Темы: Кражи и ограбления, Происшествия, Культура и искусство в России
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 20:26
Гость: екатерина

Все правильно .
22.04.2019, 20:08
Гость: Картину Исаака

Зеленский для своего нового кабинета стащил.
22.04.2019, 19:20
Гость: Скептик

"НИНЭ имени П.М. Третьякова создана в 2008 году для формирования цивилизованного рынка подлинных произведений искусства, внедрения принципиально нового подхода к исследованию и атрибуции". - это у них на сайте декларируется.

"По словам собеседника агентства, 11 апреля картина была передана по расписке, после чего пропала". - это происходит на самом деле.

"Позднее заявитель обнаружил картину на аукционе на одном из профильных сайтов". - а это заявитель случайно узнал, что продешевил...
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