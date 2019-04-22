В Москве украли картину Левитана стоимостью более 2 млн рублей

12:23

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

По данным агентства, заявление в полицию подал директор научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова". По его сообщению, неизвестные лица мошенническим путем завладели картиной Левитана "Летний пейзаж. Пашня" (1880-1890 г.).

По словам собеседника агентства, 11 апреля картина была передана по расписке, после чего пропала.

"Стоимость картины в расписке составляет 2 млн 240 тыс рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были", - добавил источник.

Позднее заявитель обнаружил картину на аукционе на одном из профильных сайтов.