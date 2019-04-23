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Минтруд хочет сократить срок извещения работника об изменении договора

10:02 23.04.2019
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Минтруд планирует сократить с двух месяцев до одного месяца срок уведомления работника об изменении условий трудового договора, пишет РИА Новости.

"Предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициаторы данной поправки считают, что двухмесячный срок уведомления о предстоящих изменениях условий трудового договора не позволяет оперативно реагировать на изменение объемов производства, условий труда на местах в связи с повышением автоматизации.

Если работник не согласится на новые условия, работодатель обязан предложить ему другую работу (как соответствующую его квалификации, так и нижестоящую), которую он может выполнять с учетом состояния здоровья, уточняется в пояснительной записке.

Работнику также полагается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка, если он откажется продолжать работу из-за изменения условий договора.

Кроме того документ обяжет работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за пять рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из отпуска. Работника, замещающего его должность, должны будут уведомить о расторжении договора или кадровых перестановках не менее чем за три рабочих дня до этого.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.04.2019, 12:21
Гость: ВВВ

Ну зачем же так жёстко! Целый месяц человека мучить. Проще надо. Пришёл человек на работу, а ему сразу и объявили, что он уже не наладчик 8-го разряда, а слесарь 4-го! Не согласен? - Уволить за несоответствие слесарю 4-го разряда.
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