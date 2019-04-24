Путин подписал указ, упрощающий прием жителей ДНР и ЛНР в гражданство РФ

17:57

Президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В тексте указа отмечается, что решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права», в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве РФ».

Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц «осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев» со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

Лица из числа постоянно проживающих в ДНР и ЛНР, принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу гражданина Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 18 декабря 2018 года госдума приняла закон, наделяющий президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право получать российское гражданство в упрощенном порядке.