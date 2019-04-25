Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

16:42

Силовики задержали 25 апреля начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина. Также задержаны двое его бывших подчиненных. Всех троих подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщил Anticorr.media со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержания прошли в четверг в рамках заведенного ранее уголовного дела. Оперативные мероприятия проводились при взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ, отметили в ЦОС. Из числа бывших сотрудников ФСБ оперативники задержали Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Прежде оба подчиненных были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. За какой именно инцидент были уволены силовики, не уточняется.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.