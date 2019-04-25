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Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

16:42 25.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Силовики задержали 25 апреля начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина. Также задержаны двое его бывших подчиненных. Всех троих подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщил Anticorr.media со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержания прошли в четверг в рамках заведенного ранее уголовного дела. Оперативные мероприятия проводились при взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ, отметили в ЦОС. Из числа бывших сотрудников ФСБ оперативники задержали Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Прежде оба подчиненных были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. За какой именно инцидент были уволены силовики, не уточняется.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Темы: Россия, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 23:02
Гость: ABCD

Им можно было верить до начала 80-х годов, потом как и всё просто прогнило. Сейчас верить нельзя никому из власти, этим в первую очередь.
25.04.2019, 23:00
Гость: ABCD

Путинская гвардия подкачала...
Так подводить своего шефа... подвиг разведчика не состоялся.
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
25.04.2019, 20:56
Гость: Ник16

Никому верить нельзя и ЭТИМ тоже.
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