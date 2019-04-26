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Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

08:45 26.04.2019
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Сотни тысяч жителей юго-востока Украины запросили российское гражданство еще до указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, так как у них сложились невыносимые условия жизни, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза по этому вопросу.

"Эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве среди лиц с юго-востока Украины, поставленных Киевом в невыносимые жизненные условия", - цитирует его слова РИА Новости.

Как рассказал Небензя, по данным МВД России, с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию РФ въехало и осталось 925,548 тысячи граждан из юго-восточных областей Украины.

"Всего в России 2,3 миллиона граждан Украины, по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации за этот период обратилось свыше 334 тысяч граждан Украины", - добавил дипломат.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Темы: Россия, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 16:21
Гость: Свидомому жулику,

...который ворует чужие ники. Вас мало наказывали? Мы тоже можем писать по вашими украинскими никами. Хочешь?
Так вот нищий свимдомый побирушка, вас нищих хохлов мы спрашивать не будем кому гражданство предоставлять. Вот уж на чье гражданство НИ У КОГО спроса нет так это на ваше украинское. Даже сомалийцы брезгуют.
26.04.2019, 16:17
Гость: Это как "раздал"?

Силой что ли? А если кто не хочет? Ты чего какую-то фигню пишешь?
Для граждан России есть ипотека, если ты не в курсе.
Хорошим специалистам могут и квартиру предоставить, это обычная мировая практика. Воронежский авиационный дом например построил для специалистов из "Антонова", которые стали гражданами России и там работают.
Чего на пустом месте истерики закатываешь? Прям в карман ему донетчане залезли. Они все работают и на жизнь сами себе зарабатывают.
По мне пусть лучше они чем таджики.
26.04.2019, 16:13
Гость: Забавно

Ворюга на котором печать негде ставить, других в воровстве упрекает. А не вы ли хохолики украли у России Крым и Новороссию, у Венгрии - Закарпатье, у Румынии - Буковину и у Польши, - часть восточной Польши? Ась? Забыл уже?
Зато мы помним, по историческим меркам это совсем недавно было.
А ты думал, что вы ворованным вечно владеть будете? Даже не мечтай халявщик, процесс только начался.
Крым тебе нужен? Иди и отвоюй его у России, как Россия отвоевала его у Турции.
Кишка тонка? Ну тогда помалкивай и тихонечко скули в уголочке, а не по российским форумам, здесь свидомым нищебродам не подают.
Если ты думал что с вами вечно будут цацкаться, то ты сильно ошибся.
Шел бы ты отсюда.... польские унитазы мыть.
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