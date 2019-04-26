Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

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Сотни тысяч жителей юго-востока Украины запросили российское гражданство еще до указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, так как у них сложились невыносимые условия жизни, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза по этому вопросу.

"Эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве среди лиц с юго-востока Украины, поставленных Киевом в невыносимые жизненные условия", - цитирует его слова РИА Новости.

Как рассказал Небензя, по данным МВД России, с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию РФ въехало и осталось 925,548 тысячи граждан из юго-восточных областей Украины.

"Всего в России 2,3 миллиона граждан Украины, по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации за этот период обратилось свыше 334 тысяч граждан Украины", - добавил дипломат.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.