Паспорта для Донбасса: почему Киеву и Западу нужно закрыть рот и не позориться

В противостоянии с Россией киевские национал-популисты вместе со своими киевскими хозяевами наплевали не только на мораль, но и на здравый смысл

То, чего ждали 5 лет, и то, о чем ходили упорные слухи уже несколько месяцев, наконец, состоялось. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям ДНР и ЛНР автоматически предоставляется гражданство России.

© KM.RU, Илья Шабардин

Правда, при этом есть некоторые оговорки. Для подачи заявления необходимо предоставлять не украинские документы, которыми все еще пользуются многие жители республик, а паспорта, выданные властями ЛДНР с соответствующими отметками о регистрации.

Рассмотрение заявлений происходит в трехмесячный срок. И, если заявитель действительно зарегистрирован на территории республик, ему выдают «внутренний» паспорт Российской Федерации. После чего он получает право без всяких ограничений находиться на территории РФ, работать, учиться и пользоваться любыми социальными благами.

Однако для того, чтобы перейти с местной пенсии на российскую, пожилым жителям ЛДНР нужно перерегистрироваться непосредственно в России.

Сам Владимир Путин, комментируя свое решение, подчеркнул, что жители Донбасса находятся в сложном положении и лишены элементарных человеческих прав. А паспорта украинским гражданам, связанным национальными узами с соседними странами, уже давно раздают Польша, Румыния и Венгрия.

«В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного» - цитирует слова президента агентство РИА Новости.

По информации МВД РФ, документы будут принимать уполномоченные лица ДНР и ЛНР, а выдавать российские паспорта – миграционные органы на территории Ростовской области. Там же жители Донбасса смогут получить и российские загранпаспорта.

Несколько процедурных вопросов пока что, правда, остаются без публичного ответа.

Что за уполномоченные лица будут осуществлять прием документов – сотрудники миграционных органов ЛДНР или некие специально назначенные сотрудники?

Какая регистрация будет стоять в паспортах жителей Донбасса? Соответствующих населенных пунктов республик? Или они получают «пустые» документы?

Как будет решен вопрос с прохождением срочной военной службы жителей республики, достигнувших 18-летнего возраста?

А также - как быть тем жителям ЛДНР, которые пока что не оформили себе «республиканские» документы, а до сих пор пользуются украинскими? Таких, кстати, в Донбассе большинство. Им дадут в авральном порядке получить документы ЛДНР? Будут выдавать российское гражданство по «книжечкам с тризубцем»? Или перенесут решение их вопроса в будущее?

Скорее всего, ответы на них уже есть. Но пока они все еще официально не обнародованы. И, судя по реакции соцсетей, вызывают у народа острое любопытство.

Есть и вопросы заведомо непростые. Один из самых сложных – как быть тем людям, которые голосовали на референдуме и жили на территориях ЛДНР, силой захваченных ВСУ в ходе боевых действий 2014 года? Например, Славянска, Краматорска, Мариуполя, по которым тогда прямо проходила линия фронта?

Настрадались они немало. Да и судя по регулярным карательным операциям украинских спецслужб, население оккупированной ВСУ части Донбасса не смирилось со своей судьбой. Так что, по идее, его моральные права не должны отличаться от моральных прав тех, города и села кого ополчению все-таки удалось отстоять.

Отвлекаясь от вопросов, отметим – в целом, как население ЛДНР, так и большинство россиян отреагировали на новость позитивно. Кое-кто, правда, поскрипел зубами по поводу того, почему так поздно – но таких тоже можно понять...

Зато в Киеве произошла форменная истерика. Команда Владимира Зеленского назвала действия России «подтверждением агрессии», а украинский МИД потребовал ввести против РФ новые санкции и инициировал заседание Совбеза ООН по данному вопросу.

Франция, США, Германия, Бельгия, Польша и Великобритания действия России осудили, заявив, что это якобы противоречит Минским соглашениям и мешает разрешению конфликта.

«Таким образом Россия преднамеренно подрывает Минские соглашения. Это провокационное решение принято сразу же после выборов» - заявил представитель Франции.

«Что касается документа, подписанного Путиным - он подрывает Минские соглашения. Тогда как для Бельгии они - единственный путь для урегулирования конфликта» - поддержала его представительница Бельгии.

«Это нарушение международного порядка. В заключении международное сообщество не должно соглашаться с таким каскадом несоблюдения международного права и должно ответить соответственно» - объявил представитель Польши.

Постпреда России Василия Небензю претензии коллег, мягко говоря, удивили. Он напомнил о том, что 4 миллиона жителей Донбасса фактически оказались вне закона и им нужно как-то жить. А затем вполне резонно возмутился:

«Можно ложно подумать, что Россия насильно заставляет принимать гражданство. Скажите: какой пункт Минских соглашений мы нарушаем, вы вообще их читали?! Президент России подписал указ, которым предоставляется возможность жителям «ДНР» и «ЛНР» получить гражданство России в упрощенном порядке».

Он также напомнил о том, что уже около 300 тыс. жителей ЛДНР обратились с просьбой о получении гражданства РФ и Москва просто пошла им навстречу.

Критика со стороны Небензи в адрес коллег совершенно оправдана. Дело в том, что ни одному из пунктов Минских соглашений действия России действительно не противоречат. Это не говоря уже о том, что Россия в принципе подписантом Минских соглашений не является.

При этом Небензя высказался еще очень мягко. Дело в том, что «паспортные» обвинения со стороны Украины и Запада в адрес России были квинтэссенцией наглости и цинизма.

Начнем с Киева. Украинские власти выдали уже 100 тысяч своих паспортов жителям Приднестровья. Формально Украина считает Левобережье Днестра «территорией Молдавии», но выдачу документов это не останавливает.

Германия по умолчанию считает гражданами ФРГ всех так называемых «немецких переселенцев», оказавшихся на территории других стран в результате событий Второй мировой войны. Паспорта им выдаются автоматически – по факту обращения в соответствующие органы.

Франция раздает на льготных условиях гражданство жителям своих бывших колоний и их детям.

Просто зашкаливающим является цинизм представителя Варшавы. Дело в том, что польские власти раздали гражданам Украины уже сотни тысяч так называемых «карт поляка» и паспортов. А многие высокопоставленные политики и чиновники намекают на то, что Галичина и Волынь являются «восточными землями» Польши.

Программы по раздаче паспортов соотечественникам из числа граждан Украины действуют также в Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Турции и Словакии. Статистику никто не афиширует, но, суммируя всплывающие в прессе время от времени данные, можно предположить, что паспорта или карты европейских соседей есть уже примерно у миллиона «незалежных» граждан.

И это при том, что, например, западноукраинцы, в отличие от жителей Донбасса, не живут под постоянными обстрелами и свободно передвигаются по миру со своими украинскими документам.

Впрочем, подобные программы действуют не только в Восточной и Центральной Европе. Они работают также в Финляндии, Греции и других государствах.

Критиковавшая Россию Великобритания до сих пор с некоторыми оговорками считает своими подданными ирландцев. В свою очередь в преддверии Брексита около 150 тысяч британских подданных (в первую очередь жителей Северной Ирландии) оформили себе ирландские паспорта. И никто по этому поводу никаких скандалов не поднимает. Как и по поводу, например, льготного предоставления гражданства Испании жителям Латинской Америки, причем с сохранением ими старых документов.

Кстати, сама Россия придерживается достаточно либеральных взглядов на двойное гражданство. Украинские паспорта, например, разрешили без ограничения сохранить всем крымчанам, за исключением военных и государственных служащих.

Действия же РФ в Донбассе идеально соответствуют всем нормам международного права. Кого принимать в свое гражданство, а кого – нет, это внутреннее дело каждой отдельно взятой страны. И, кстати, когда официальный Киев начал раздавать свои паспорта отдельным одиозным деятелем российской оппозиции, Кремль даже не посчитал нужным на это каким-то образом отреагировать.

Если же отвлечься от правовой стороны вопроса и обратить внимание на политическую, то и тут все достаточно прозрачно. Лица, пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота и их преемники, вот уже шестой год уклоняются от конструктивного диалога как с Россией, так и с жителями Донбасса.

Скорее всего, до недавних пор официальная Москва все же рассчитывала на здравомыслие граждан подконтрольных Киеву территорий и на их сознательность в ходе выборов президента. Однако на выборах победил человек, прикрывавшийся еще в начале свой кампании демократической риторикой, а затем превратившийся в Порошенко 2.0 и занявший ультраправые позиции.

Осознав, что позиция Владимира Зеленского полностью деструктивна, Кремль решил защитить права русского и русскоязычного населения Донбасса самым очевидным способом. Ему, в общем-то, просто не оставили другого выбора.

Теперь у официального Киева и его прислужников из ВСУ появится информация для размышления. Стрелять из пушек по российским старикам и детям, наверное, будет совсем не так интересно, как по собственным согражданам. В памяти у многих всплывет образ одного горе-политика, грызущего известный предмет своего гардероба...