«Гражданка СССР» отказалась платить за газ, назвав его достоянием народа

21:45

Поставщики газа подали в суд на жителей Советского Союза. Иск к хозяйке дома на Новгородской улице города Воронежа начали рассматривать в Коминтерновском суде.

За коммунальную услугу Ольга Волкова платить отказывается, утверждая, что брать деньги с неё не имеют права.

Природные запасы, уверяет она, принадлежат СССР. А Российская Федерация, говорит, это коммерческая структура, поэтому отвечать в суде граждане Советского Союза не должны. Поэтому и судья – не указ. Ответчица потребовала её отвода, а потом предложила стать народной судьёй в их государстве.

Себя женщина называет исполняющей обязанности заместителя главы региона в составе РСФСР. На суд она пришла вместе с единомышленниками. В победе Ольга Волкова, кажется, не сомневается.