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«Гражданка СССР» отказалась платить за газ, назвав его достоянием народа

21:45 27.04.2019

Поставщики газа подали в суд на жителей Советского Союза. Иск к хозяйке дома на Новгородской улице города Воронежа начали рассматривать в Коминтерновском суде.

За коммунальную услугу Ольга Волкова платить отказывается, утверждая, что брать деньги с неё не имеют права.

Природные запасы, уверяет она, принадлежат СССР. А Российская Федерация, говорит, это коммерческая структура, поэтому отвечать в суде граждане Советского Союза не должны. Поэтому и судья – не указ. Ответчица потребовала её отвода, а потом предложила стать народной судьёй в их государстве.

Себя женщина называет исполняющей обязанности заместителя главы региона в составе РСФСР. На суд она пришла вместе с единомышленниками. В победе Ольга Волкова, кажется, не сомневается.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 01:31
Гость: buslaif

она юридически права - газ общенародный советский, скважины пробурили/геологоразведка в 50-е, трубы проложили в 60-е, какие-то воры в 2019 непонятно на каком основании требуют деньги за газ, к которому они не имеют никакого отношения.
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Юридически она не права.Во -первых мы все и она в т.ч. п....ли великий и могучий СССР. Его нет. На территории действуют законы РФ.Согласно Конституции
собственность( в т.ч. недра и залежи полезных ископаемых) бывает государственной,кооперативной и частной. О народе никакой речи не идёт.Да и государственного осталось с "гулькин хрен".Вс
28.04.2019, 01:24
Гость: buslaif

Наверное у тётеньки "крыша поехала" от проблем,свалившихся на головы таких, как она. Однако в СССР граждане за газ и прочие коммунальные услуги платили, правда платежи относительно уровня зарплат были гораздо скромнее.Вряд ли суд будет на её стороне,если она будет пользоваться аргументацией, указанной в статье. Однако ей надо указать уровень её дохода и уровень коммунальных платежей.Бывает,что платежи за ЖКХ превышают все мыслимые и немыслимые суммы.Вот здесь широкое поле деятельности.
28.04.2019, 00:22
Гость: Воистину

Режим прикарманил народный метан
И шкуру дерёт за него с россиян
Взлетевшей ценой и ярмом "договора"...
Давно было к чёрту послать нужно вора!
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