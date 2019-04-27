«Гражданка СССР» отказалась платить за газ, назвав его достоянием народа
Поставщики газа подали в суд на жителей Советского Союза. Иск к хозяйке дома на Новгородской улице города Воронежа начали рассматривать в Коминтерновском суде.
За коммунальную услугу Ольга Волкова платить отказывается, утверждая, что брать деньги с неё не имеют права.
Природные запасы, уверяет она, принадлежат СССР. А Российская Федерация, говорит, это коммерческая структура, поэтому отвечать в суде граждане Советского Союза не должны. Поэтому и судья – не указ. Ответчица потребовала её отвода, а потом предложила стать народной судьёй в их государстве.
Себя женщина называет исполняющей обязанности заместителя главы региона в составе РСФСР. На суд она пришла вместе с единомышленниками. В победе Ольга Волкова, кажется, не сомневается.