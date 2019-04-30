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В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

19:13 30.04.2019
Александр Старовойтов
Александр Сергеевич Старовойтов. Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для чиновников, оскорбивших граждан.

Автор документа предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй 286.2 «Оскорбление, совершённое должностным лицом». Максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы.

Если должностное лицо оскорбит человека, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, то его оштрафуют на 500 000 – 800 000 рублей. Также ему будут грозить принудительные работы на срок до двух лет либо до полугода ареста.

Если то же самое будет сделано публично, то нарушителя оштрафуют на 1 млн – 2 млн руб. Также возможны принудительные работы на срок до трёх лет и до года лишения свободы.

Для лиц, занимающих государственную должность РФ, региона или главы органа местного самоуправления, те же самые нарушения обернутся более суровым наказанием: штрафом в размере от 2 до 3 млн руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Самая строгая санкция - от трёх до пяти лет колонии – будет применена в том случае, если оскорбление сопровождалось применением/угрозой насилия или причинением тяжких последствий, говорится в тексте законопроекта.

Создание законопроекта автор объяснил тем, что в последнее время представители власти не редко оскорбляют граждан.

«Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который, согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти», - отмечается в пояснительной записке.

По мнению автора документа, «наказание не должно быть чрезмерно мягким, чтобы не породить у виновного лица чувство безнаказанности». «Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица, претерпевшие унижение чести и достоинства от своих «коллег по цеху», - уточняется в пояснительной записке.

Как отмечает Право.ру, это уже второй законопроект на эту тему в апреле: первый внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Максимальный штраф, который они предлагают, составляет 500 000 руб.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти. Первым оштрафовали жителя города Малая Вишера Юрия Картыжева.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 22:24
Гость: гость

Само существование этой Думы- оскорбление всех россиян с отягчающими обстоятельсвами.
30.04.2019, 21:20
Гость: Alexander der Große

Ну дожили, действительно "цирк уехал, а клоуны остались". Даже представить трудно, как чинуши будут хохотать. Закон госду?а обязательно примет. Наказание, наверняка, будет страшным - может быть даже штраф в размере минимальной зарплаты. Ой боюсь, боюсь...
30.04.2019, 20:44
Гость: Мое предложение (очень простой подсчет)

1 буква - 100 тыс руб. Напр. "Пошел ты..." (3 буквы) = 300 тыс. руб. 5 букв = 500 тыс. руб. Оскорбление по вопросу однополости = 700 или 800 тыс. руб. (в зависимости от произношения).
Александр Сергеевич Старовойтов - хороший человек, депутат.
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