В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

19:13

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для чиновников, оскорбивших граждан.

Автор документа предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй 286.2 «Оскорбление, совершённое должностным лицом». Максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы.

Если должностное лицо оскорбит человека, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, то его оштрафуют на 500 000 – 800 000 рублей. Также ему будут грозить принудительные работы на срок до двух лет либо до полугода ареста.

Если то же самое будет сделано публично, то нарушителя оштрафуют на 1 млн – 2 млн руб. Также возможны принудительные работы на срок до трёх лет и до года лишения свободы.

Для лиц, занимающих государственную должность РФ, региона или главы органа местного самоуправления, те же самые нарушения обернутся более суровым наказанием: штрафом в размере от 2 до 3 млн руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Самая строгая санкция - от трёх до пяти лет колонии – будет применена в том случае, если оскорбление сопровождалось применением/угрозой насилия или причинением тяжких последствий, говорится в тексте законопроекта.

Создание законопроекта автор объяснил тем, что в последнее время представители власти не редко оскорбляют граждан.

«Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который, согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти», - отмечается в пояснительной записке.

По мнению автора документа, «наказание не должно быть чрезмерно мягким, чтобы не породить у виновного лица чувство безнаказанности». «Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица, претерпевшие унижение чести и достоинства от своих «коллег по цеху», - уточняется в пояснительной записке.

Как отмечает Право.ру, это уже второй законопроект на эту тему в апреле: первый внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Максимальный штраф, который они предлагают, составляет 500 000 руб.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти. Первым оштрафовали жителя города Малая Вишера Юрия Картыжева.