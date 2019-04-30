]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве запустили социальный тариф сотовой связи для льготников

08:45 30.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Тариф мобильной связи "Социальный пакет" для льготных групп населения, включающий бесплатный онлайн-сурдоперевод и безлимитный трафик на портал мэра и правительства Москвы, запустили в столице, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя столичного Департамента информационных технологий Александра Горбатько.

"Всегда очень приятно, когда крупный бизнес поддерживает наших жителей и делает такие тарифы, которые позволят получить более доступные электронные сервисы <...> Совместно с "Билайн", и, я уверен, что другие операторы поддержат эту инициативу, у нас появляются тарифы, нацеленные на поддержку социальных слоев населения, позволяющие за небольшие деньги получить услуги связи", - сказал он.

Продукт предназначен для аудитории, имеющей право на меры социальной поддержки. Речь идет о держателях карт москвича - это пенсионеры и горожане предпенсионного возраста, студенты, многодетные и инвалиды.

В департаменте уточнили, что для жителей Москвы абонентская плата составит 150 рублей в месяц. В тарифный плана входят 200 мин. звонков, 1 тыс. SMS в месяц, пакет мобильного интернета 3 Гб, безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями, в числе которых Skype и ICQ.

Также тариф включает безлимитный трафик для посещения официального портала мэра и правительства Москвы - mos.ru, бесплатные 60 мин. онлайн-сурдоперевода в месяц для пользователей с нарушениями слуха, бесплатные карты и востребованные клиентами с нарушениями зрения сервисы геолокации: Яндекс.Карты и Google Карты, blindsquare, Be My Eyes.

Темы: Москва, Мобильная связь и сотовые операторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.04.2019, 18:01
Гость: 1

И что из СМС оператору будет ясно? Я например вообще смс не пишу, от слова совсем, а их аж целую 1000 в соцтариф вложили, не бесплатно заметь.
30.04.2019, 15:16
Гость: АНТОНИНА

ПРАВИЛЬНО,В МОСКВЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС, С КОТОРОГО И ПЛАТЯТ ВЕСЬ НАЛОГ, А ПРЕДПРИЯТИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ПЕРИФЕРИИ.ДА И ПИТЕР ТОЖЕ, ОФИС ГАЗПРОМА В ПИТЕРЕ, А ТАМ ЧТО ГАЗ ДОБЫВАЮТ? А В МОСКВЕ ВСЕ ТОЖЕ ТОЬЬКО В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ.
30.04.2019, 15:13
Гость: как

как это зачем? оператору сразу будет ясно, что человек плохо разбирается во всех этих интернетах и словоблудии опереторов и ему намного легче впарить и навязать платную хрень.
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.