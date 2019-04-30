В Москве запустили социальный тариф сотовой связи для льготников

08:45

Тариф мобильной связи "Социальный пакет" для льготных групп населения, включающий бесплатный онлайн-сурдоперевод и безлимитный трафик на портал мэра и правительства Москвы, запустили в столице, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя столичного Департамента информационных технологий Александра Горбатько.

"Всегда очень приятно, когда крупный бизнес поддерживает наших жителей и делает такие тарифы, которые позволят получить более доступные электронные сервисы <...> Совместно с "Билайн", и, я уверен, что другие операторы поддержат эту инициативу, у нас появляются тарифы, нацеленные на поддержку социальных слоев населения, позволяющие за небольшие деньги получить услуги связи", - сказал он.

Продукт предназначен для аудитории, имеющей право на меры социальной поддержки. Речь идет о держателях карт москвича - это пенсионеры и горожане предпенсионного возраста, студенты, многодетные и инвалиды.

В департаменте уточнили, что для жителей Москвы абонентская плата составит 150 рублей в месяц. В тарифный плана входят 200 мин. звонков, 1 тыс. SMS в месяц, пакет мобильного интернета 3 Гб, безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями, в числе которых Skype и ICQ.

Также тариф включает безлимитный трафик для посещения официального портала мэра и правительства Москвы - mos.ru, бесплатные 60 мин. онлайн-сурдоперевода в месяц для пользователей с нарушениями слуха, бесплатные карты и востребованные клиентами с нарушениями зрения сервисы геолокации: Яндекс.Карты и Google Карты, blindsquare, Be My Eyes.