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Пассажиры «Суперджета» в Шереметьево спасали свой багаж вместо людей

22:44 5.05.2019
Стоп-кадр видео
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В социальных сетях активно обсуждают странное поведение пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», загоревшегося в аэропорту Шереметьево в Москве. По информации СМИ, некоторые из них, вопреки данным экипажем указаниям, тормозили эвакуацию попытками забрать чемоданы и сумки, пишет издание ВЗГЛЯД.

«Вот это вот, конечно, самое страшное. «Источники в САБ аэропорта Шереметьево подтверждают, что в нарушении всех инструкций, данных кабинным экипажем при аварийной посадке горящего лайнера, множество пассажиров «тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь», – пишет журналист Максим Кононенко в своем Telegram-канале, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

Telegram-канал «ОПЕР слил» в свою очередь опубликовал фотографии и видео пассажиров самолета, которые, удаляясь от самолета, несут с собой ручную кладь. «Спасшиеся. С чемоданами. Взрослые мужики с чемоданами. У надувных трапов не помогают. Т.е. самолет ударяется, начинает гореть, а ты встаешь и начинаешь открывать над собой крышку, чтобы забрать чемодан. Потом ломишься к выходу. С чемоданом. Создаешь пробку, ломишься. Оно того стоит? Чемодан так важен? По этим кадрам опознать и не давать больших компенсаций. Мужикам. С чемоданами», – призывают авторы паблика.

Этот же Telegram-канал позднее, после того, как появились данные о погибших пассажирах из хвоста самолета, подчеркнул, что стоимость вещей, снятых с полок и вынесенных из горящего самолета, – «цена жизни». «Погибшие находились в хвосте. Не смогли пробиться. Отравление угарным газом. Потеряли сознание. Причина – давка во время эвакуации, россияне вытаскивали драгоценные вещи из ложементов», – пишут авторы.

Telegram-канал «112» в свою очередь пишет о еще одном моменте, который тормозил спасение пассажиров горящего самолета. «Машины скорой помощи и спасателей очень долго не пускали на территорию аэропорта Шереметьево. Об этом фельдшеры и старшие оперативных групп отчитались своему начальству», – сообщают авторы канала.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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05.05.2019, 22:58
Гость: ha

Всё естественно. Конкуренция. Рынок всё ставит на свои места. Человек человеку - волк. Социализма, как сказал гарант, больше не ожидается. Так что горите синим пламенем, а свой чемодан дороже.
05.05.2019, 22:53
Гость: Трамп

Что то я только одного с курткои, другого с кульком увидел. Скорее всего это перевода стрелок, для громоотвода негодовании эту инфу запустили.
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