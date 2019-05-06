В Шереметьево после ЧП задержали более 90 рейсов

10:20

Утром 6 мая в московском аэропорту Шереметьево, где накануне аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, задерживаются 92 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержаны десять и отменены шесть рейсов. Во Внуково два рейса задержаны и столько же отменены.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет стукнулся о взлетно-посадочную полосу и загорелся. По данным СК, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.